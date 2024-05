Sudaani Darfuri provintsi elanikud elavad uue terrorilaine hirmus

Piirkonnas tegutseb sõjaväerühmitus RSF ja Darfuri elanikud muretsevad, et rühmitus võib toime panna genotsiidi. RSF on juba sooritanud mitmesuguseid julmusi ja metsikusi.

Kohalik elanik Morsal Yagob kardab, et tumeda nahavärvi tõttu võib tema perekond surma saada.

"Igaüks, kellel on tumedam nahavärv, on nende sihtmärk," ütles 40-aastane Yagob ajalehele The Times.

RSF-i eelkäija on sõjaline rühmitus Janjawid, mis külvas piirkonnas 21. sajandi alguses hirmu. Siis leidis aset Darfuri genotsiid, aastatel 2003-2005 tapeti piirkonnas ligi 200 000 inimest.

Yagob elab praegu ümberpiiratud linnas El Fasher, mis ei kuulu veel RSF-i kontrolli alla. Enamik El Fasheri elanikest, sealhulgas Yagobi perekond, on pärit teistest Darfuri asuvatest küladest. Nad põgenesid sinna just RSF-i eest.

Allikate tealel peab RSF inimestele jahti ja röövib naisi ning tüdrukuid. ÜRO andmetel hukkus eelmine aasta Darduri lääneosas ligi 15 000 tsiviilisikut. Piirkonnas on puhkenud humanitaarkatastroof.

El Fasheri elanikud loodavad nüüd, et RSF-i vastu võitlev sõjapealik Abdel Fattah al-Burhan suudab rühmitust vaos hoida.

"Isegi kui me siin ellu jääme, pole kuigi tõenäoline, et me kunagi koju tagasi läheme," ütles Yagob.

Sudaani 46 miljonist inimesest kolmandik vajas abi juba enne viimase konflikti puhkemist. Konflikti puhkemise tõttu on mitmed abiorganisatsioonid halvenenud julgeolekuolukorra tingimustes riigis töö lõpetanud. Darfuri provintsis elab kuus miljonit inimest.