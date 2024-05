Narvas avati linna uus esindusväljak

Mõte rajada raekoja kõrvale täiesti uus linna esindusväljak tekkis narvakatel pea 15 aastat tagasi koos linnavõimu raekotta kolimise plaaniga. Kuna raekoja esine väljak on suuremate pidude korraldamiseks väiksevõitu, kavandatigi Stockholmi plats kaks korda suuremana, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seni rahvaürituste jaoks kasutatud Peetri plats on ju vanalinnast väljas ja kui me tahame vanalinna tuua tagasi linna keskuse, siis me vajame siin ka suuremat platsi rahvaüritustele ja selleks see plats siia kavandatud on. Samas on arhitektid siia pakkunud lahenduse, mis lubab ka täiesti tavalisel päeval vähegi ilusama ilmaga inimestel siin niisama hängida," rääkis Narva peaarhitekt Peeter Tambu.

Helesinistes toonides purskkaevuga väljaku projekteeris arhitektuuribüroo KOKO arhitektid ning ehitus läks maksma 2,3 miljonit eurot. Narva elanikud on uue platsiga rahul.

"Loomulikult on tore, meenutab mõneti staadioni jooksuradu. Tõttame pidevalt kuhugi ja ehk jõuame kunagi ka pärale," ütles Jelena.

Kolmapäeval avatud Stockholmi plats saab tulevikus veel suuremaks, sel aastal alustatakse väljaku teise etapi projekteerimist. Narva üldplaneeringu järgi peaks tulevikus Stockholmi platsi äärde kerkima ka uus linnavalitsuse hoone.