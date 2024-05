Valijakompass aitab teha Euroopa Parlamendi valimistel teadliku valiku

Eesti Rahvusringhäälingu portaalis on meie lugejatele tänasest kasutamiseks Euroopa Parlamendi valimiste valijakompass EU&I, kus 30 poliitilisele väitele vastates saab leida endale isiklike vaadetega kooskõlas olevad erakonnad. Kuna alguses võib server olla suure koormuse all, siis võib kompassi lehekülg avaneda aeglaselt.

Valijakompassi EU&I on välja töötanud Euroopa Ülikool-Instituut Firenzes (Itaalia) koostöös Lausanne'i ja Luzerni ülikoolide teadlastest koosneva teaduskomiteega. Enam kui 20 keeles kättesaadava ja kõikides riikides samade küsimustega veebirakenduse partner Eestis on ERR.

Oluline on rõhutada, et EU&I on poliitiliselt neutraalne rakendus ja et kõik vastajad jäävad anonüümseks.

Valijakompassis saavad vastajad reageerida 30 poliitilisele väitele, märkides oma nõusoleku taseme viiepallisel skaalal, mis ulatub "täielikust nõustumisest" kuni "üldse mitte nõustumiseni", ning lisaks on võimalus vastata, et "seisukoht puudub".

Samuti saab määrata teemade olulisuse, märkides, mil määral peetakse iga teemat enda jaoks isiklikult tähtsaks. Seejärel kasutab rakendus matemaatilist algoritmi, et anda suurem rõhk seisukohtadele, mida kasutaja peab olulisemaks, ja väiksem rõhk seisukohtadele, mida ta peab vähem oluliseks. Kui seisukoht eelnevalt mõnele väitele puudus, siis kaalude all seda väidet pole.

Kasutaja poliitilist profiili saab uurida nii võrdluses konkreetse riigi kui ka kogu Euroopa Liidu riikide erakondade ja riikidevaheliste europarteidega.

EU&I on olnud Euroopa Parlamendi valimiste valijakompasside eesliinil juba alates 2009. aastast, kui loodi EU Profiler - esimene rahvusvaheline, kõiki EL-i liikmesriike hõlmav Euroopa Parlamendi valimiste valijakompass. Projekt jätkus uue nime - euandi (EU&I) - all 2014. ja 2019. aastal, mil saavutati rekordarv 1,28 miljonit kasutajat.

Eesmärgiga laiendada valijakompassi ulatust, kohandati EU&I seejärel ka mitmete riiklike valimiste jaoks: Saksamaa föderaalvalimised, Prantsusmaa presidendivalimised ja Itaalia üldvalimised ning Eesti riigikogu valimised 2023. aastal koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga. ERR-i portaalis üleval olnud riigikogu valimiste valijakompass kogus üle 100 000 kasutaja.

Nii 2023. aasta riigikogu valimiste valijakompassi kui ka 2024. aasta Euroopa Parlamendi valijakompassi juures on olnud oluline roll Euroopa Ülikooli-Instituudi eestlasest teadlasel Andres Reiljanil.