Kuidas sündis Valijakompass 2023

Valijakompass on valimisnõuannete rakendus, mille eesmärk on pakkuda kasutajatele huvitavat ja kasulikku informatsiooni Eesti poliitikamaastiku kohta ning aidata neil teha teadlikke valikuid 2023. aasta Eesti parlamendivalimistel, kirjutab teadur Andres Reiljan.

Kompass on valminud koostöös Euroopa Ülikool-Instituudiga Firenzes ja on osa suuremast rahvusvahelisest projektist euandi. Seetõttu saab Valijakompassi seekord lisaks tavapärasele eesti ja vene keelele täita ka inglise keeles.

Valijakompass sisaldab mitmeid funktsioone, mille abil valijad saavad parema ettekujutuse nii enda vaadete kattuvusest erinevate Eesti erakondadega kui ka iseenda ja erakondade paiknemisest erinevatel Eesti poliitikas kesksetel dimensioonidel.

Nagu sellistes rakendustes ikka, saab kasutaja näha, kui suur on tema vaadete protsentuaalne kattuvus erakondadega ning milline erakond on talle lähim. Asjast rohkem huvituval kasutajal soovitan vajutada ka erakonna nime/logo peale ning vaadata lähemalt, millistes konkreetsetes küsimustes on ta erakondadega ühel nõul ja milliste teemade osas jääb eriarvamusele. Üldine kattuvusprotsent ei võta arvesse seda, kui tähtis üks või teine teema kasutaja jaoks on, seega tasub ka täpsemalt järele vaadata!

Samuti sisaldab Valijakompass varasemast tuttavat kahemõõtmelist poliitilise maastiku graafikut, mis näitab kasutajale nii tema enda kui erakondade paigutust klassikalisel majanduslikul vasak-parem teljel ja sotsiaalkultuurilisel (liberaalne-konservatiivne) mõõtmel.

Lisaks kahemõõtmelisele poliitikamaastikule on sel aastal Valijakompassis ka uus visuaalne illustratsioon - ühemõõtmelised graafikud, mis näitavad kasutajale tema enda ja erakondade asetusi veel kuue Eesti poliitikas suuremal või väiksemal määral päevakorral oleva dimensiooni osas.

Kõik eelpool kirjeldatud illustratsioonid põhinevad Valijakompassi kõige kesksemal osal, milleks on 35 hoolikalt valitud poliitilist väidet, mille osas kasutaja seisukoha võtta saab. Väidete hulgas on nii Eesti poliitikas hetkel tugevalt esiplaanil olevaid spetsiifilisemaid teemasid kui ka laiemaid ideoloogilisi vaateid puudutavaid küsimusi.

Nende 35 väite osas on seisukoha võtnud ka kõik kaheksa Valijakompassi kaasatud erakonda (Ühendatud Vasakpartei küsimustele ei vastanud - toim). Erakondade positsioonide määramine toimus Valijakompassi tiimi ja erakondade esindajate vahelises koostöös. Nii meie tiimi liikmed kui erakondade esindajad paigutasid erakonnad kõigi 35 väite osas, lisades oma positsioonidele ka dokumentaalse tõenduse (nt lõik erakonna valimisprogrammist).[1]

Kui Valijakompassi kodeerijate ja erakondade endi vahelistes paigutustes oli lahkhelisid, siis võtsime erakondade esindajatega uuesti ühendust ja palusime neil oma seisukohta täpsustada. Protsess oli tõesti kahepoolne ja interaktiivne: mõningatel juhtudel jäi erakond meiepoolse muudatusega nõusse, mõnel korral esitati täpsustused, mis veensid meid erakonna enda algse paigutuse õigsuses, ning kohati leidsime ka nn kompromisslahenduse ehk siis erakonna lõplik positsioon jäi Valijakompassi tiimi ja erakonna enda algse paigutuse vahepeale.

Selles protsessis osalesid aktiivselt kõik kaheksa Valijakompassi kaasatud erakonda - kirjavahetused kõikide erakondade esindajatega olid pikemad kui vaid küsitlusankeedi saatmine meie poolt ja selle täitmine ning meile tagasi saatmine erakonna poolt. Selline põhjalik protsess parandas märgavalt erakondade positsioneerimise kvaliteeti ja ma sooviksin kõikide erakondade esindajaid tänada meeldiva koostöö eest!

Loodan, et selle töö tulemusel valminud Valijakompassist on kasu nii Eesti valijatele kui ka kõigile teistele Eesti poliitikast huvitatud inimestele!

[1] Positsioonide dokumentaalsed tõendused on nähtavad ka kompassi kasutajale, kui ta vajutab erakonna nimele/logole.