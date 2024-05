Sikorski: Euroopa riigid peavad Vene vaenuliku tegevuse vastu koostööd tegema

Kommenteerides Venemaa mitmesugust vaenulikku tegevust Euroopa riikides, ütles Sikorski, et Euroopa riikide julgeolekuteenistused ja välisteenistused peavad selle vastu koostööd tegema.

"Ja me peame koordineerima otsuseid Venemaa diplomaatide kohalolu kohta meie pealinnades, et vähendada nende võimekust juhtida agente ja planeerida terroritegusid. Tegemist on täiemahulise vastasseisuga. Tuleb välja, et president Putin on olnud meiega sõjas juba aastaid," ütles Sikorski.

"Me peame koordineerima oma tegevust luure tasandil ja tõstatama neid teemasid Euroopa Liidu ja NATO tasemel ja me teeme seda koos," sõnas Tsahkna.