Harri Tiido: doktriin Venemaa vaenuliku askeldamise taga

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa doktriin, mille siht on globaalne võimu ümberjagamine. Tasub meenutada, et Venemaa tegutseb raja taga nii iseseisvalt kui ka oma käsilaste kaudu, märgib Tiido.

Venemaa kavad õõnestus-, desinformatsiooni ja sabotaažitegevuseks lääneriikides on jõudnud ka avalikku meediasse. Ja mitte ainult kavad, vaid ka konkreetne tegevus, mille kohta koguneb üha uusi näiteid.

Kahtlejad võivad arvata, et tegemist on ehk üksikisikute omaalgatuslikkusega, mitte keskselt planeeritud kavaga. Siin ongi tegelikult kaks tasandit. Üks on üldine suunitlus millegi saavutamisele rahvusvahelises plaanis. Teine aga konkreetne planeerimine eesmärkideni jõudmiseks.

Diversiooni ja sabotaažitegevuse plaane me ilmselt näha ei saa, kui mõni just kuskilt ei leki. Üldisema pildi osas on aga askeldamist võimalik pisut jälgida nii ametlike kui poolametlike infokildude alusel.

Nii näiteks toimus aprilli lõpul Peterburis rahvusvaheline konverents, millel kahe päeva jooksul arutati üleminekut multipolaarsusele ja uue ilmakorra loomist. Ehk siis Moskva näeb eesmärgina ei enam ega vähem kui kogu ilmakorra ümberkujundamist oma nägemuse alusel.

"Globaalse lõuna probleemides on seega süüdi koloniaalmaad, mis võtsid kõik, kuid asemele ei andnud peale viletsuse midagi."

Selleks nägemuses püütakse kaasata võimalikult palju ka muid riike, enamus neist küll niinimetatud globaalsest lõunast. Aluseks võetakse Kremli pealiku Vladimir Putini kogunemisele saadetud läkituses sisaldunud tees. Nimelt et aastasadu on ilmakorda määranud väike rühm koloniaalriike, mis olla surunud maailma rahvastele peale oma koloniaalse korra. Ja selle korra abil olevatki nad taganud oma tehnoloogilise arengu. Globaalse lõuna probleemides on seega süüdi koloniaalmaad, mis võtsid kõik, kuid asemele ei andnud peale viletsuse midagi.

Vahemärkusena olgu öeldud, et Venemaa on tegelikult samuti koloniaalmaa, kuna kogu Siberi on ju Moskva koloniseerinud. Erinevus teistest on aga ilmselt selles, et Moskva ei ole ka koloniaalse rõhumisega suutnud mingit tehnoloogilist hüpet tagada, ikka on tulnud midagi kusagilt varastada või muidu kaudseid teid pidi saada. Aga see selleks.

Teise vahemärkusena tahan viidata mainitud kohtumise eel samas Peterburis toimunud rahvusvahelisele julgeolekutegelaste kohtumisele, lihtsamalt öeldes eriteenistuste mõttevahetusele. Kaks sündmust korraldati järjestikku ja ei saa välistada, et osa eriteenistuslastest istus lihtsalt ühe sildi tagant teise taha. Võiks ju küsida, et milleks peaksid Vene eriteenistused välismaiste kolleegidega üldse midagi arutama, kuid tasub meenutada, et Venemaa tegutseb raja taga nii iseseisvalt kui ka oma käsilaste kaudu.

Seetõttu on vaja nende tegevust eri tasandeil koordineerida või täpsemalt panna nad vajalikus suunas tegutsema.

Tõenäoliselt olekski toimunud multipolaarsuse arutelu jäänud üheks lüliks Moskva propagandaürituste reas, kui ei oleks teatavat eellugu. Nimelt pidi mainitud üritus olema osa Venemaa multipolaarse maailma kontseptsiooni loomisest. Ma ei ole kahjuks näinud, kas vastav dokument ka Peterburis mingi vormi sai, kuid loodetavasti imbub see varsti välja.

Kontseptsiooni väljatöötamist nägi ette mullu aprillis toimunud Venemaa välisministeeriumi kolleegiumi kinnine otsus, mille mõni aeg tagasi avaldas ajaleht Washington Post. Selles antakse diplomaatilisele teenistusele ülesanded, mis harilikult kuuluvad eriteenistuste valdkonda. Võib-olla selle pärast olidki kaks eelpool mainitud kohtumist Piiteris teineteise järel.

Huvitaval kombel eelnes kolleegiumi mulluse aprilli otsusele, mis on piiratud dokument, Venemaa välispoliitilise kontseptsiooni avalikustamine. Ajaline vahe oli vaid paar nädalat.

Kui välispoliitika kontseptsioon rääkis sellest, et Venemaal ei ole lääne suhtes mingeid vaenulikke kavatsusi, siis kolleegiumi otsus oli hoopis teisest ooperist. Väidetavalt ühe Ida-Euroopa eriteenistuse abiga Washington Posti korrespondendi Catherine Beltoni kätte jõudnud paber kinnitab selgelt Moskva kavatsusi lääneriikidele otsest kahju tekitada. Selles tehakse välisministeeriumile ülesandeks leida lääne sise- ja välispoliitika nõrgad kohad, mis saaksid aluseks praktilisele tegevusele Venemaa vaenlaste nõrgendamiseks.

Nähakse ette ründavad infokampaaniad ja muud meetmed, mis hõlmaksid sõjalis-poliitilist, informatsioonilis-psühholoogilist, väärtusalaseid ja muid valdkondi. Ja lisatakse, et Ukrainas käiva sõja, dokumendi terminoloogias sõjalise erioperatsiooni, tulemus määrab paljuski tulevase ilmakorra piirjooned.

Siit on juba selgelt näha, et Moskva näeb sõda naaberriigi vastu osana laiast ja otsustava tähendusega pildist. Seetõttu ei maksa ilmselt alahinnata Kremli paranoiat ega loota, et nad mingi pisku saamisega rahulduksid.

Otsuses läänevastase tegevuse kohta pakutakse konflikti õhutamist USA ja Hiina vahel Taiwani pärast, et Venemaad ja Hiinat teineteisele lähendada. Samuti olukorra pingestamist Lähis-Idas Iisraeli, Iraani ja Süüria ümber, et USA tähelepanu sinna suunata. See mullu aprillis üllitatud siht paneb selgemasse valgusesse ka Iisraelis toimuva koos Moskva ja Hamasi kontaktidega.

Viimase punktina märgib dokument ka vajadust vaadata läbi Moskva osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides neist lahkumise või nende ümberkorraldamise võimalusega.

Vormiliselt olnud mulluse dokumendi üheks ajendiks ka üks akadeemikute pöördumine. Selles kutsuti Kremlit muuhulgas toetama isolatsionistlike paremjõudude võimule saamist USA-s, Ladina-Ameerika riikide destabiliseerimist neis nii vasak- kui paremäärmuslike jõudude võimule toomiseks ja selliste jõudude toetamist Euroopas, mis võiksid olla rahulolematud USA majandusliku survega.

Kokkuvõttes on meil tegemist Venemaa ametliku doktriiniga, mille siht on globaalne võimu ümberjagamine. Nähakse ette, et maailmas on kolmikvõim – Venemaa, Hiina ja USA –, mis ülejäänud riigid mõjupiirkondadeks jagavad. Selles valguses tulebki ilmselt näha nii sõda Ukrainas kui ka Vene diversioone, sabotaaže ja infooperatsioone Euroopas mujal maailmas.

Viited lugemishuvilistele