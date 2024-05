Erakonnad pööravad valimisprogrammides palju tähelepanu keskkonnale

Euroopa Parlamendi valimisprogrammides on erakonnad pööranud palju tähelepanu keskkonnateemadele – juttu on kliimaneutraalsuse poole liikumise sammudest, aga ka teemadel, mis puudutavad otseselt Eesti ettevõtjaid ja elu maal.

Reformierakonna programmis on keskkonnatemaatika seostatud julgeolekuga. Kandidaat Hanah Lahe sõnul peab erakond tähtsaks elurikkuse taastamist ja säilitamist. Erakonna hinnangul annab rohereform Euroopale majanduskasvu võimaluse.

"Prioriteet selle roheleppega peab olema see, et majanduskasv seotakse lahti esmase ressursi kasutusest. Ehk siin on suur roll ringmajandusel, kuidas me oma ressursse väärindame ja kuidas me oleme oma ettevõtetes efektiivsemad," ütles ta.

Sotsiaaldemokraadid peavad rohelise ülemineku elluviimist üheks kõige olulisemaks valdkonnaks, millega Euroopa Parlament peab tegelema. SDE kandidaadi Natali Metsa sõnul ei tohi unustada ka rohesolidaarsust.

"Et nendes protsessides oleksid kõik kaastaud, et keegi ei jääks maha, et töökohad säiliksid ja tekiksid uued, targad töökohad, et sotsiaalne ebavõrdsus ei suureneks, vaid väheneks," selgits ta.

Parempoolsed kaitsevad õigust hoida omandit, ütles Annela Anger-Kraavi. Ta tõi näite, et omanikule tuleb kompenseerida maa, mida ta looduskaitseliste eesmärkide tõttu kasutada ei saa. Parempoolsed peavad tähtsaks ka keskkonnapoliitika ja majanduse seoseid.

"Raha tuleb kasvavast, konkurentsivõimelisest majandusest, mida on vaja investeeringuteks keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse ja selleks, et arendada Eesti loodusressursside väärindamist," ütles Anger-Kraavi.

Eestimaa Rohelised toetavad väiketootmist, taastuvenergia edasiarendamist ja Euroopa keskkonnaõiguse reaalset jõustamist Eestis.

"See on siin täiesti teeseldud ja näiline ja selle tagajärjeks ongi Eesti loodusvarade rüüstamine ja raiskamine," sõnas roheliste kaasjuht Evelyn Sepp.

Eesti 200 programmis on kirja pandud, et taastuvenergia arendustega tuleb kiiresti edasi liikuda ja oluline on jätkuv Euroopa rahastus.

Keskerakond leiab, et kliimaneutraalsuse suunas liikudes tuleb arvestada teaduspõhiseid mõjuanalüüse ja koostada finantseerimise plaan.

Isamaa peab tähtsaks seda, et kliimaeesmärkide täitmist tuleb soodustada garantiide ja toetusmeetmetega.

EKRE ütleb, et nad hoiavad loodust, kuid on vastu roheäärmuslusele ning nende hinnangul ei taga tuul ja päike Euroopa energiasõltumatust.