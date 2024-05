Iisraeli sõjavägi andis korralduse evakueerida Rafah' keskosa

Iisraeli kaitsejõud (IDF) hõivasid eelmisel nädalal pärast idapoolsete naabruste evakueerimise korralduse andmist Rafah' piiripunkti Egiptusega, mis oli nende sõnul täpne ja sihipärane operatsioon.

Linnast on põgenenud juba üle 150 000 inimese. Paljud on põgenenud laiendatud humanitaartsooni, mille IDF on määranud rannikule ja loodessse, kuid elutingimused on sealsete abitöötajate sõnul õudsed, kirjutas The Guardian.

Uued juhised elanikele viitavad sellele, et saabuv pealetung viib Iisraeli kaitsejõud Rafah' kesklinna ning tõenäoliselt edasitungile läbi kogu linna.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lükkas tagasi Ameerika Ühendriikide surve peatada rünnak Rafah'le, öeldes, et Hamas on sinna koondanud enamiku oma tippjuhtidest ja ülejäänud jõududest.

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on öelnud, et USA-st tarnitud relvade kasutamine Iisraeli poolt Gazas võib olla rahvusvahelise humanitaarõigusega vastuolus. Kuid välisministeerium ütles ka kongressile saadetud aruandes, et ei ole piisavalt konkreetseid tõendeid, mis seostaksid USA-st tarnitud relvi rikkumistega, et õigustada relvatarnete piiramist.