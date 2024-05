Kaardimaksed olid üle Eesti häiritud

Eesti Panga maksesüsteemi osakonna juhataja Rainer Olt ütles ERR-ile, et lõuna ajal oli lühiajaline katkestus kaardimaksete vastuvõtmise teenuses.

"Mõju oli tegelikult päris suur – hinnanguliselt pooled müügikohad olid mõjutatud ja kaardimaksed nendes kohtades olid häiritud. Aga tegemist oli lühiajalise katkestusega ehk umbes tunni ajaga sai murekoht likvideeritud ja hetkel kaardimaksed peaksid kenasti toimima," rääkis ta.

Olti sõnul võis põhjuseks olla võrguhäire, mida on ka varem ette tulnud. Eesti kaardimaksesüsteem Nets Estonia sellest mõjutatud ei olnud, küll aga eelkõige ühe panga kaardimakse vastuvõtmise teenus.

"Selle taustal tegelikult ongi oluline üle rõhutada, et sellistes olukordades võiksid inimesed kasutada või proovida oma rahakotist mitut pangakaarti, ehk see toimib. Ja tegelikult veel olulisem on hoida rahakotis ka natukene sularaha, et sellisel kriitilisel hetkel saaks oma ostu ära teha, osta pileti või ostujärjekorras maksta või kohvikus maksta, vastasel juhul on natukene keeruline võib-olla minna pangaautomaadi juurde ja sularaha välja võtta. Muidugi, see on alati võimalus, et selliste katkestuste puhul pangaautomaadid töötavad ja tavaliselt saab sealt ikkagi ka sularaha välja võtta," rääkis Olt.

Olt ütles, et häire põhjuse uurimine käib.