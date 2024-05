ÜRO peasekretär kutsus viivitamatule relvarahule Gazas

"Ma kordan oma üleskutset, kogu maailma üleskutset viivitamatule humanitaarrelvarahule, kõigi pantvangide tingimusteta vabastamisele ja humanitaarabi viivitamatule suurenemisele. Kuid relvarahu on alles algus. See on pikk tee selle sõja laastamisest ja traumast tagasi," rääkis Guterres Kuveidis rahvusvahelisele doonorikonverentsile peetud videopöördumises.

Konverentsi korraldajaiks on Rahvusvaheline Islami Heategevusorganisatsioon ja ÜRO humanitaarasjade koordineerimisbüroo OCHA.

Iisraeli rünnakud Gazale jätkusid pühapäeval pärast seda, kui nad laiendasid Rafah' evakueerimiskäsku.

"Sõda Gazas põhjustab kohutavaid inimkannatusi, laastab elusid, lõhub perekondi ja muudab suure hulga inimesi kodutuks, nälginuks ja traumeerituks," ütles Guterres.

ÜRO juht hoiatas reedel Nairobis, et kui Iisrael alustab Rafahis täiemahulist maapealset operatsiooni, ootab Gazat ees eepiliste mõõtmega humanitaarkatastroof.