Erameditsiin kasvab tervisekassa lepingute ja erakindlustuse toel

Kui seni pidid Põhja-Eesti täiskasvanud abivajajad võtma taastusraviks ette teekonna Haapsallu, siis nüüd on ambulatoorne vastuvõtt avatud ka Tallinna südalinnas. Ent esimest korda on kõrgtehnoloogiline käe- ja kõnnirobot saadaval erakliinikus.

"Eesmärk on meil robootikaseadmeid hoida hõives kuni 10 tundi päevas ja seda iga seadme puhul. Sageli need inimesed, kes neid teenuseid vajavad, ei ole ise maksujõulised. Ma arvan, et 50 kuni 70 protsenti võiks olla tervisekassa mahtu kindlasti," lausus Medicumi taastusravi ja rehabilitatsiooni valdkonna juht Priit Eelmäe.

Medicumi kliinikutel on tervisekassaga teenuselepingud ligi 20 miljoni euro ulatuses, neist kaks miljonit rehabilitatsiooniteenuste eest.

"Medicumi teenustest, ma arvan, et väga-väga suur enamus tuleb tervisekassa rahastusel. Kui me vaatame hetkeolukorda, siis jah, rahastus on suurenenud. Näiteks Medicumi näitel, viimaste aastatega üle 30 protsendi. Iga neljas-viies ambulatoorne vastuvõtt meie kõigi ühise raha eest on juba täna erakliinikutes," rääkis tervisekassa partnersuhtluse osakonna juht Marko Tähnas.

Juulist lõpetab tervisekassa perearstide teraapiafondi senisel kujul, mis tähendab, et taastusraviarstile suunamise võib vahelt ära jätta ja patsiendi omaosalus kaob. Üleminek uuele korrale algas juba uuest aastast.

"Kui siiamaani inimene pidi osa ise maksma, osa maksis tervisekassa, siis tulevikus tuleb kogu arve tervisekassale. Ja see on põhjus, miks erakliinikud nüüd rohkem meie lepingusse tulevad," ütles Tähnas.

Ka 22 kliinikuga Meliva avas sel nädalal Tallinna südalinnas uue suure kliiniku. Selles kliinikus veel tervisekassa lepinguid pole.

"Täna on meil leping Tartus üksikutel erialadel – günekoloogia, silmaarstid. See maht on järk-järgult kasvanud. Kui algab 2026 hankeperiood, siis loomulikult loodame, et siin majas saab ka tervisekassa teenuseid kasutada," lausus Meliva juhatuse esimees Marja-Liisa Alop.

Melivale annab kindluse uute kliinikute avamiseks tööandjate üha kasvav huvi eraravikindlustuse vastu.

"Erakindlustus on viimastel aastatel kasvanud päris jõuliselt, iga aastaga tuleb mitukümmend protsenti erakindlustusse raha või potentsiaalseid katteid juurde," ütles Alop.