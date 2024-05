ERR Washingtonis: TikToki keelustamine võib viia Bidenilt noori valijaid

Reutersi ja Ipsose poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et 50 protsenti alla 35-aastastest ameeriklastest ei kiida TikToki võimalikku keelustamist heaks. Demokraadid kardavad, et see võib mõjutada Joe Bideni toetust, sest ametis oleva presidendi poolehoid noorte seas on tänu Bideni Lähis-Ida poliitikale juba niigi langustrendis.

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden allkirjastas aprilli lõpus kongressi mõlemalt kojalt heakskiidu saanud välisabipaketi, mis hõlmas endas ka rakenduse TikTok keelustamist. Vähem kui pool aastat enne valimisi kardavad aga demokraadid, et populaarse platvormi võimalik keelustamine võib mõjutada Bideni toetust noorte valijate hulgas.

Nimelt kasutab rakendust TikTok 170 miljonit ameeriklast ning ligi kolmandik alla 30-aastastest valijatest tarbib uudiseid just videojagamisplatvormi vahendusel.

Washingtoni hinnangul ohustab Hiina kontrollitav sotsiaalmeediarakendus TikTok aga riiklikku julgeolekut, sest suudab algoritmide kaudu koguda kasutajate andmeid ning mõjutada neile kuvatavat sisu.

Vaatamata ekspertide murele julgeoleku pärast, selgus Reutersi ja Ipsose poolt läbi viidud küsitlusest, et 50 protsenti alla 35-aastastest ameeriklastest ei kiida TikToki võimalikku keelustamist heaks.

See number pakub Bideni kampaaniameeskonnale palju mõtteainet, sest ametis oleva presidendi toetus on noorte seas tänu Bideni Lähis-Ida poliitikale juba niigi langustrendis. Novembris toimuvaid valimisi silmas pidades on noorte valijate toetus Bidenile aga võitmiseks oluline.

Neli aastat tagasi toimunud üldvalimistel teenis Biden enam kui 60 protsenti alla 30-aastaste valijate häältest.

Veel selle aasta alguses liitus noorte valijateni jõudmiseks TikToki platvormiga ka Joe Bideni enda valimiskampaania. TikToki kasutajad peavad silmakirjalikuks, et Bideni kampaania kasutab rakendust, mida ametis oleva presidendi administratsioon peab Ameerika huvidele ohtlikuks.

Joe Bideni valimiskampaania pressiesindaja Mia Ehrenberg on öelnud, et on lausa solvav arvata, et noored teevad valimispäeval oma otsuse lähtudes vaid ühest sotsiaalmeediarakendusest, mõtlemata oma tulevikule.

Vabariiklane Donald Trump on oma sotsiaalmeediaplatvormil kirjutanud, et Biden vastutab TikToki keelustamise eest ning seda tuleks valimispäeval meeles pidada.

Lähiajal TikTok USA turult veel ei kao, kui üldse. Nimelt keelustatakse rakendus USA turul vaid juhul, kui ettevõtte Hiina omanik ei müü seda 2025. aasta jaanuariks. Lisaks võib president määratud tähtaega pikendada veel kolme kuu võrra.