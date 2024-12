USA apellatsioonikohus kinnitas TikToki keelu

USA föderaalne apellatsioonikohus otsustas reedel, et sotsiaalmeediarakendust TikTok võib Ameerika Ühendriikides julgeolekule viidates keelata, jättes jõusse föderaalseaduse, mis nõuab, et populaarne rakendus katkestaks USA-s jätkamiseks omandisuhte Hiinaga.

USA Columbia ringkonna apellatsioonikohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis, et kongressil on õigus rakendada TikToki vastu meetmeid, et kaitsta Ühendriikide julgeolekuhuve.

Otsusega lükati tagasi seadusemuudatuse vastu protestijate, kelle seas on mitmed staarkasutajad, vaide, kes viitasid USA põhiseaduse esimesele parandusele ja väitsid, et keeld läheb vastuollu põhiseaduses sätestatud sõnavabadusega.

President Bideni poolt aprillis allkirjastatud seadus, mis paneb rakenduse hiinlastest omanikud valiku ette, kas müüa selle USA-s tegutsev haru või riskida selle keelamisega, võeti vastu mõlema partei toetusel pärast seda, kui seadusandjad olid saanud luureametitelt salastatud ülevaate Hiina suutlikkuse kohta kasutada TikToki ameeriklaste jälgimiseks ja Hiina propaganda levitamiseks.

"Põhiseaduse esimene muudatus on sõnavabaduse kaitsmiseks Ameerika Ühendriikides. Siin tegutses valitsus üksnes selleks, et kaitsta seda vabadust võõra vaenuliku riigi eest ja piirata selle võimet koguda andmeid USA inimeste kohta," kirjutas kohtunik Douglas Ginsburg.

Pekingis asuvale ettevõttele ByteDance kuuluv USA-s tegutsev TikTok-i haru juhid on väitnud, et Ameerika julgeolekuhirmud on spekulatiivsed ja ülepaisutatud.

Ettevõte ei ole vastanud meedia kommentaaritaotlustele.

Keeld peaks hakkama kehtima jaanuari keskel, kuid see ei tähenda, et TikTok selleks ajaks rakenduspoodidest tingimata kaoks. TikTok kaebab otsuse eeldatavasti USA ülemkohtusse, kuigi ülemkohtu kohtunikud ei ole kohustatud juhtumit arutusele võtma.

Olukorda lisab ebakindlust ka valitud presidendi Donald Trumpi naasmine Valgesse Majja. Trump püüdis oma esimesel ametiajal TikToki piirata, kuid ta muutis oma seisukohta selle aasta alguses, väljendades muret, et keeld nihutab kasutajad TikTokiga konkureeriva Facebooki poole.

Keeld ei muuda Ameerika Ühendriikide 170 miljoni TikToki kasutaja jaoks rakenduse kasutamist kuriteoks. Kuid see keelab mobiilirakenduste poodidel, nagu Google Play ja Apple'i App Store, lubada kasutajatel seda alla laadida või värskendada ning samuti keelab netimajutusteenustel rakendust toetada, peatades sisuliselt selle kasutamise USA-s, kommenteeris The Wall Street Journal.

Google ja Apple ei ole teatanud, kuidas nad seadust järgiksid.

ByteDance on öelnud, et ei saa ega kavatse oma USA haru müüa. Hiina valitsus on sundmüügi vastu, eelistades hoida TikToki patenteeritud algoritmi ja lähtekoodi Hiina kontrolli all.