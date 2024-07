USA kaitseb seadust, mis sunnib Tiktoki rakendust müüma

Tiktoki kasutajaandmete kogumine muudab selle riikliku julgeoleku ohuks, teatas USA justiitsministeerium vastuseks Hiinale kuuluva ettevõtte tsiviilhagile, mille eesmärk on takistada rakenduse sundmüüki.

Tiktoki hagi Washingtoni föderaalkohtus väidab, et seadus, mis sunnib videoplatvormi järgmisel aastal keeluähvardusel müüma, rikub sõnavabadust.

USA reedene vastus väidab, et seadus puudutab riikliku julgeoleku probleeme, mitte vaba sõna küsimusi, ning et Tiktoki Hiina emaettevõte Bytedance ei saa sellest tulenevalt apelleerida sõnavabadust käsitlevale USA põhiseaduse esimesele parandusele.

USA justiitsministeerium kirjutas, et arvestades Tiktoki laia levikut USA-s, tekitab Hiina võime kasutada Tiktoki funktsioone /.../ Ameerika huvide kahjustamiseks tohutu sügavuse ja ulatusega riikliku julgeoleku ohu.

Ministeerium on mures, et Bytedance võib täita Hiina valitsuse nõudmisi USA kasutajate kohta andmete saamiseks või alluda survele platvormi sisu tsenseerida või muuta, rääkisid ministeeriumi tippametnikud pressikonverentsil.

Tiktok vastas justiitsministeeriumi väidetele laupäeval, et "põhiseadus on meie poolel".

"Tiktoki keeld summutaks 170 miljoni ameeriklase hääle, rikkudes esimest parandust," ütles ettevõte sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter) tehtud avalduses. "Nagu oleme varem öelnud, ei ole valitsus kunagi oma väiteid tõendanud, sealhulgas siis, kui kongress selle põhiseadusevastase seaduse vastu võttis," lisas ettevõte.

USA justiitsministeeriumi avaldus seevastu väidab, et seaduse keskendumine Tiktoki välisomandile jätab selle väljapoole põhiseaduse esimese paranduse mõjuala.

Ametnike kinnitusel on USA luureasutused mures, et Hiina võib kasutada mobiilirakendusi relvana Ühendriikide vastu.

"On selge, et Hiina valitsus on aastaid püüdnud hankida ameeriklaste suuri, struktureeritud andmekogumeid kõikvõimalikel viisidel, sealhulgas pahatahtliku kübertegevuse kaudu, sealhulgas püüdlusega osta neid andmeid maakleritelt ja teistelt ning sealhulgas jõupingutustega keerukate AI-mudelite loomiseks, mis võimaldaks neid andmeid kasutada," väitis ministeeriumi kõrge ametnik.

President Joe Bideni selle aasta alguses allkirjastatud seaduseelnõus määrati Tiktokile 2025. aasta jaanuari keskpaigaks tähtaeg mitte-Hiina päritolu ostja leidmiseks, vastasel juhul ähvardab teda USA-s keelustamine.

Seda tähtaega saab Valge Maja veel 90 päeva võrra pikendada.