Suure-Lähtrus leitud imiku ema Eestisse jõudmise aeg pole endiselt teada

Veebruaris Suure-Lähtrus leitud surnud imiku ema on endiselt Marokos kinnipidamisasutuses ning millal võiks ta Eestisse jõuda, ei oska prokuratuur ega välisministeerium praegu prognoosida. Ministeerium on Maroko ametivõimudega suhelnud ka väidetava väärkohtlemise asjus.

Eesti on Marokole esitanud vajaliku vahistamismääruse ning taotluse isiku väljaandmiseks, prokuratuurile teadaolevalt jõudsid dokumendid Marokosse aprilli alguses.

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germann ütles ERR-ile, et edasine väljaandmisprotsess sõltub Maroko õigussüsteemist, sealsest seadusandlusest ja kohtusüsteemidest ning et seetõttu on võimatu prognoosida, kui kaua väljaandmisprotsess aega võtab.

"Marokoga Eestil varasemat kogemust väljaandmiste osas ei ole ja seetõttu ei tea me ka kui palju praktikas nende väljaandmismenetlus võib aega võtta. Sarnaselt sellele, kui Eesti riik isikute väljaandmise üle otsustab, on ka Marokol oma menetluskord ja tingimused, mis tuleb täita enne kui on võimalik kinnipeetav reaalselt teisele riigile üle anda. Praktikas on igati tavapärane, et väljaandmise protsess võtab aega," lausus Germann.

Välisministeerium tegeleb samuti väljaandmisprotsessiga ning sealt öeldi ERR-ile, et suheldud on kõigi osapooltega.

"Riigiti on protsessid väga erinevad. Omalt poolt oleme öelnud Maroko ametivõimudele, et loodame koostööle ja Maroko riigisisese menetluse võimalikult kiirele läbiviimisele, et isik saaks Eestile välja antud," märgiti ministeeriumist.

Kaitsja viitab väärkohtlemisele

Postimees kirjutas, et kaitsja Robert Sarv käis möödunud nädalal Tallinna ringkonnakohtus taotlusega, milles nõudis Suure-Lähtrus imiku tapmises kahtlustatava naise vahi alt vabastamist. Sarve sõnul oli naise vahistamine ebaseaduslik.

Germanni sõnul taotles prokuratuur kohtult naise vahistamist, sest naise käitumine alates hetkest, kui juhtum ilmsiks tuli kuni politsei poolt lapse sünnitanud emani jõudmiseni viitas, et ta hoiab kriminaalmenetlusest kõrvale.

"Pärnu maakohus nõustus prokuratuuri seisukohtadega ning väljastas vahistamismääruse. Kaitsja kaebas maakohtu vahistamismääruse ringkonnakohtusse, kust on oodata kohtu hinnangut vahistamisele kolmapäevaks," lausus Germann.

Sarv märkis ka, et talle teadaolevalt on Maroko kinnipidamisasutuses korduvalt naise inimõigusi rikutud ning ta tuleb kiiresti kodumaale tagasi toimetada.

Välisministeeriumist öeldi, et nad on suhelnud Maroko ametivõimude, kinnipeetu ja tema perega väidetavate väärkohtlemissüüdistuste kontekstis.

Läänemaal Suure-Lähtrus tõi pererahva koer 5. veebruaril taluhoovi vastsündinud lapse surnukeha. Politsei käivitas ulatusliku maastikuotsingu imiku ema leidmiseks. DNA proovide põhjal tehti kindlaks, et imiku ema on 30-aastane Eesti kodanik. Tänu rahvusvahelisele koostööle suutis politsei tema isiku ja asukoha kindlaks teha ning Maroko politsei pidas ta kinni.

Prokuratuur on öelnud, et kuivõrd naiselt pole saanud ütlusi võtta, ei oska nad öelda, mis traagiliste sündmusteni viis ja kas naine võis olla ise kuriteo ohver. Praegu toimub kuriteo uurimine lapse tapmist käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel, kuid kriminaalmenetluse käigus võib kuriteo kvalifikatsioon muutuda olenevalt väljaselgitatud asjaoludest.