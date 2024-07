Suure-Lähtru surnud imiku ema jõudis Eestisse

Eesti politseinikud tõid Suure-Lähtrus surnud imiku ema Eestisse, kes alates märtsi algusest viibis Marokos vahi all. Naine viibib Eestis vahi all.

Möödunud kolmapäeval toodi lõpuks Marokost Eestisse naine, keda kahtlustatakse oma vastsündinud imiku tapmises. Kuigi kohus võttis naise veebruari lõpus tagaselja vahi alla, näeb seadus ette, et Eestisse jõudmisel peab kohus vahistatut küsitlema ning veenduma edasise vahistatuse põhjendatuses, kirjutas Eesti Ekspress esmaspäeval.

"Kuivõrd prokuratuuri hinnangul on jätkuvalt oht, et naine võib vabaduses asuda kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma, oleme seisukohal, et tema vahistamine on vältimatult vajalik. Pärnu maakohus nõustus prokuratuuriga ning jättis naise kuni kaheks kuuks vahi alla," selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Eliisa Sommer.

Küsimusele, mis saab naisega edasi, vastas Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin möödunud nädalal ERR-ile: "Oleme kogunud ja analüüsinud seni kogutud tõendeid, kuid menetlusega jätkamiseks on oluline rääkida ka naise endaga. Nii saame uurimisega edasi minna ja välja selgitada, mis veebruari alguses aset leidnud traagilise juhtumini viis."

Pärnu maakohtu 26. veebruari määrusega vahistati Marokos viibiv kahtlustatav tagaselja ning anti luba tema vahi all pidamiseks kuni kaheks kuuks alates kahtlustatava kinnipidamisest. Naise kaitsja Robert Sarve kaebust vahistamismäärus tühistada Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud.

Läänemaal Suure-Lähtrul tõi pererahva koer 5. veebruaril taluhoovi vastsündinud lapse surnukeha. Politsei käivitas ulatusliku maastikuotsingu imiku ema leidmiseks. Peale ema isiku tuvastamist selgus, et naine on sõitnud Marokosse, kus Maroko politsei ta märtsi algul vahistas.