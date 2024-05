Ida-Virumaa koolidele korraldati tuhamäel keemiatund

Ida-Virumaa tuhamägede väärindamise projekti eestvedajad andsid tuhamäetunnis osalenud noortele maitsta üht põlevkivituhast tehtavat toodet – see oli ülipuhas kaltsiumkarbonaat.

"Miks seda maitsta võib, ongi see, et ta on kehale omastatav ning teda kasutatakse näiteks toiduainetes ja ravimites," rääkis Ragn-Sellsi OSA-projekti juht Alar Saluste.

Tuhamäetunni eesmärk oli näidata, millised võimalused on teadushimulistel noortel Ida-Virumaal end teostada.

"Et viia kokku praktikud ja noored teoreetikud, et innustaks neid õppima ja võibolla jääma siia edasi ning selle elukutse valima ja ringmajanduse ettevõtteid arendama," sõnas tuhamäetunni idee autor Meelis Kuusk.

"Me näeme seda, et Eestis ja laiemalt on vaja propageerida loodusteaduste õppimist, sest meil on väga suur puudus erinevatest toormetest. Aga selleks, et neid uut moodi toota, on tarvis tehnoloogiaid ja keegi peab neid tehnoloogiaid arendama. Ning selleks tuleb tahes-tahtmata õppida loodusteadusi," lausus Saluste.

Õpilastele ilusa ilmaga vabas õhus toimunud koolitund mõistagi meeldis.