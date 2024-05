Valge Tüdruk avaldas debüütalbumi

Kohe pärast esimese loo ilmumist, hakkas Valge Tüdruk mõlgutama mõtteid oma albumist. Plaadi valmimine kujunes tema sõnul oodatust heitlikumaks.

Ta kogus aastaid erinevaid kontseptsioone ja helilisi ideid ning neist kaksteist said selles albumis ka teostatud. See album peegeldab tema jaoks kaasaja laialivalguvust ja sundviisilist vaatemängulisust.

"Mul on üldse Valge Tüdrukuna selline kontseptsioon seista mingismõttes vabaduse eest, et ma saaksin öelda, mida ma tahan öelda, et ma võiksin välja näha ükskõik milline, aga see ei mõjutaks kui tõsiselt mind võetakse," rääkis Valge Tüdruk.

"Samamoodi sõnakasutus – jah, see meloodia võib olla lapsik, aga samal ajal kui sa seda sõnumit kuulad, see on kuidagi ühiskonnakriitiliselt või poliitiliselt laetud. Tervikuna see seisab vabaduse, mingismõttes vastu mingitele ühiskondlikele normidele," sõnas ta.

Album on valminud koostöös produtsent Markus Paloga ja on praegu kättesaadav vaid digitaalselt.