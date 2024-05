Galerii: Juhan Peegli 105. sünniaastapäevaks valmis tema pronksskulptuur

Skultuuri valmistas Aivar Simson ja selle valmimist toetas kokku üle 55 000 euroga üle 300 eestimaalase.

Raudkivil istuv pronksist Juhan Peegel jätab mulje justkui kuulaks ja jälgiks ta jätkuvalt Eesti ajakirjanduses toimuvat.

"Võib-olla ta ei oleks kõigega rahul, mis praegu meie ajakirjanduses toimub, aga ma arvan, et vähemasti mingisugusel moel on ta rahul nende tegijatega, kes ei käitu selle printsiibi järgi – et rääkida tuleb siis, kui on midagi rääkida, vaid tihtipeale räägitakse ka tühja juttu ja see Juhanile ei meeldinud. Ja millele Juhan ka alati rõhutas, et kui sa oled ajakirjanik, siis ole ka inimene, et ajakirjanik sa võid olla, aga inimene sa pead olema. Ja võib-olla kõik ei ole seda printsiipi suutnud järgida," rääkis Juhan Peegli ajakirjandusõppe esimese lennu lõpetaja Erki Berends.

"See mõte, et ta saaks niimoodi ilusasti istuma sellisel mõnusal ürgset jõudu kandval raudkivil, oli kuidagi algusest peale. Ja siin ta nüüd on. Aga jah, see on fotode järgi tehtud," ütles skulptuuri idee algataja Raili Nõgu.