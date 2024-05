Kallas FT-le: sõdurite väljaõpetamine Ukrainas kohapeal ei eskaleeri sõda

On riike, kes juba koolitavad sõdureid Ukrainas kohapeal ja teevad seda omal riskil. Kui Vene väed ründaksid väljaõppepersonali, ei käivitaks see automaatselt NATO vastastikuse kaitse klauslit, rääkis Kallas.

"Ma ei kujuta ette, et kui keegi saab Ukrainas viga, siis need riigid, kes on saatnud sinna oma inimesed, ütlevad, et see on artikkel viis – pommitame Venemaad. See ei tööta nii. See ei ole automaatne. Nii et need hirmud ei ole hästi põhjendatud," ütles Kallas.

"Kui saadad oma inimesed ukrainlasi aitama – sa tead, et riik on sõjas ja lähed riskitsooni," lisas ta.

Kiiev peab lähikuudel värbama ja välja õpetama sadu tuhandeid sõdureid ning tõhusam oleks seda teha Ukrainas, mitte transportida sõdureid ja relvi Poolasse või Saksamaale ja tagasi, väidavad Ukraina ja lääneriikide ametiisikud.

Kallas väitis, et Ukraina vägede väljaõpetamine Ukraina enda territooriumil ei oleks sõda eskaleeriv. "Venemaa propaganda seisneb NATO-ga sõjas olemises, nii et nad ei vaja põhjust. Ükskõik, mida me oma poolel teeme – kui nad tahavad rünnata, siis nad ründavad."

Kallase sõnul ei ole Ukraina liitlastel ühist eesmärki – mõned riigid, nagu Eesti, on pühendunud Ukraina võidule ja teised sellele, et Ukraina ei kaotaks. "Ja see pole sama asi," lausus Kallas. "Meie eesmärk saab olla ainult võit ning Ukraina määratleb, mis see võit on."

Ukraina definitsioon võidust on oma territooriumi täielik vabastamine, lisas Kallas.