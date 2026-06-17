NATO peasekretär Mark Rutte: USA ei tõmbu liitlastest eemale

"Mõnel juhul on seda kujutatud kui probleemi, kui USA tõmbumist eemale oma liitlastest. Kuid see ei ole tegelikkus," ütles Rutte enne NATO kaitseministrite kohtumist.

Rutte ütles, et USA on NATO-le pühendunud. "See pühendumus kaasneb ootusega, et liitlased jagavad õiglasemalt vastutust meie julgeoleku eest siin Euroopas," ütles Rutte.

Rutte rääkis veel, et allianss seisab jätkuvalt silmitsi muutuva julgeolekukeskkonnaga ning vajab rohkem vägesid, rohkem ressursse ja palju tugevamat tööstusbaasi.

"Seetõttu eeldan, et riigid esitavad selged, konkreetsed ja usaldusväärsed plaanid selle eesmärgi saavutamiseks, ideaaljuhul juba tublisti enne kokkulepitud tähtaega," ütles Rutte.

Rutte ütles siiski, et NATO liitlased on suurendanud oma panust, et täita rahastuslünk, mis tekkis pärast seda, kui Ühendriigid vähendasid oma rahalisi kohustusi NATO ees.

"Oleme juba näinud, et kui Ühendriigid on oma rahalisi kohustusi kohandanud, on teised liitlased astunud sammu edasi ja panustanud rohkem. Mõnel juhul on nad puudujäägi täielikult katnud, mõnel juhul peaaegu täielikult. On ka valdkondi, kus tuleb veel tööd teha, kuid üldpilt on positiivne," rääkis Rutte.

Rutte sõnul jälgib NATO ka pidevalt Venemaa, Hiina, Põhja-Korea ja Iraani vahelist koostööd

"Me teame, et Venemaa saab tuge Hiinalt, Põhja-Korealt ja Iraanilt. Alati ei ole paberil juriidiliselt selge, kes täpselt kelle heaks mida teeb. Põhja-Korea saab Venemaalt olulist abi ballistiliste rakettide valdkonnas vastutasuks toetuse eest selles sõjas Ukraina vastu. Me ei ole naiivsed, me jälgime kõike. Rohkemat ma praegu öelda ei saa," rääkis Rutte.