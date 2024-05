Riisalo ootab oma kriitikat pälvinud majandusplaanile tagasisidet

Riisalo tutvustas märtsis strateegiat "Eesti 2035", mis peaks suunama Eesti järgmise 15 aasta otsuseid ja olema aluseks eurotoetuste planeerimisele ja riigieelarve koostamisele ning mis seab visiooniks Eesti majanduse kahekordistamise aastaks 2035.

Nüüdseks on dokument valmis ja majandusministeerium saatis selle tutvumiseks teistele ministeeriumidele, riigikantseleile ja ettevõtluse erialaliitudele, et nad selle kohta arvamust avaldaksid.

"Majanduspoliitika põhimõtete ja nendes pakutavate lahenduste eesmärk on luua majanduskeskkond, kus on lihtne ja hea olla ettevõtja ning anda jõudu uutele ja arenevatele valdkondadele – Eesti tuleviku majanduse kasvumootoritele. Selleks kõigeks on vaja vähem kammitsaid ebavajalike regulatsioonide ja bürokraatia näol ning rohkem haritud ja kvalifitseeritud tööjõudu, eksporti, investeeringuid, teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni, ligipääsu ressurssidele ja kapitalile ning rohelist ja mitmekesist majanduskeskkonda," teatas Riisalo.

Ta lisas, et eelkõige palub ta ettepanekuid majanduspoliitika plaani 2025. aasta tegevuskava koostamiseks. Nimelt soovib Riisalo teada, millised väljakutsed ja tegevused järgmise aasta tegeuvses peaksid sisalduma, mis vajaksid järgmise kolme aasta jooksul lahendust, pidades silmas majanduspoliitika eesmärke.

Samuti soovib Riisalo nõu, millised peaksid olema järgmise kolme aasta jooksul valitsuse prioriteedid, et majanduspoliitika eesmärke saavutada.

Aprilli keskel ütles peaminister Kaja Kallas (Reformierakond), et kogu valitsuse toetust plaanil ei ole ning see sisaldab palju üksteisega vastuolus olevaid asju.

"Sa ei saa samal ajal öelda, et toetused peavad suurenema, aga maksukoormus ei tohi tõusta. Need on justkui asjad, mis on kõik positiivsed asjad, aga reaalsuses teostamatud," lausus Kallas toona.

Teravalt kritiseeris plaani ka terviseminister Riina Sikkut (SDE), kes nimetas dokumenti häirivaks ja vastutustundetuks ega olnud rahul, et seda ei olnud varem sotsiaalministeeriumile arvamuse avaldamiseks saadetud.

Eesti 200 esimees, välisminister Margus Tsahkna ütles aprillis Kallase kriitikat kommenteerides, et tegu on väga hea majanduse elavdamise plaaniga ning tema selles midagi vastuolulist ei näe.

Tagasisidet plaanile ootab ministeerium hiljemalt 3. juuniks.