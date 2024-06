Majandusministri umbusaldamine kukkus riigikogus läbi

Riisalole umbusalduse avaldamise poolt hääletas 23 ja selle vastu 53 riigikogu saadikut. Ministrile umbusalduse avaldamiseks oleks vaja olnud vähemalt 51 häält.

Umbusaldusavalduse esitasid riigikogu opositsiooni kuuluvad Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonid, tuues põhjenduseks, et Riisalo pole suutnud toime tulla majanduslanguse pidurdamisega ning tema otsustes leiab seose Eesti 200 toetajatega nagu Bolt.

Umbusaldusavalduse esitajaid esindanud Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles riigikogu istungil, et usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes on praegu madalseisus. Umbusaldajad tõid välja, et Eesti on kolmandat aastat järjest majanduslanguses ning kukkumine on olnud Euroopa Liidu sügavaim, Eesti eksport langes möödunud aastal viiendiku võrra ja langus jätkub.

Umbusaldajad märkisid, et IMF-i prognooside järgi on Eesti ainus riik Euroopas, kus majandus ei kasva, aga see-eest kasvavad siin hinnad. "Koosmõjus väga kiire hinnatõusuga kaotame oluliselt riigi konkurentsivõimes, majanduskeskkond on ettevõtjate jaoks muutunud negatiivseks ja prognoosimatuks."

Riisalo vastas riigikogus umbusaldusavalduses toodud etteheidetele ja analüüsis Eesti majanduse olukorda.