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Galerii: valitsus alustas riigieelarve aruteludega

Eesti
Valitsuse istung Stenbocki majas riigieelarve teemal
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21 pilti
Eesti

Valitsus alustas teisipäeval 2027. aasta riigieelarve ja järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegia aruteludega. Eelarveläbirääkimiste käigus kujundab valitsus ka Eesti seisukohad Euroopa Liidu uue, 2028.–2034. aasta eelarveperioodi kohta.

Riigieelarve arutelude finantsraami annab rahandusministeeriumi suvine majandus- ja rahandusprognoos, mida tutvustatakse valitsusele ja avalikkusele neljapäeval.

Peaminister Kristen Michali sõnul on tuleva aasta eelarve prioriteet inimeste heaolu suurenemine.

"Esmalt ootame ära rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi, et eelarve võimalustest paremat pilti omada. Üks, mis kindel – minu juhitav valitsus makse ei tõsta. Lisaks majanduskasvule on olulisemateks prioriteetideks investeeringud kaitsesse, et riigi julgeolek oleks tagatud, kvaliteetne haridus ja puhas loodus," rääkis Michal.

Valitsus jätkab Michali kinnitusel ka defitsiidi vähendamisega.

Eesti 200 valitsusdelegatsiooni juht, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles, et järgmise eelarve eesmärk saab olema majanduskasvu hoidmine ja Eesti konkurentsivõime tõstmine.

"Peame enam investeerima majanduse tootlikkusse: meie inimestesse, haridusse ja tehisaru võimekusse. Oleme otsustavalt investeerinud Eesti kaitsesse. Nüüd peame sama sihikindlalt investeerima Eesti tuleviku kasvu. See tähendab õpetajate palgatõusu, tugevat kutseharidust ning investeeringuid digiriiki," sõnas Kallas.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles aga, et majanduse hea seis ei õigusta 4,5-protsendist puudujääki SKP-st, mille eelarvereeglite vabastusklausel ajutiselt võimaldab. Ka võlakoormuse selline kasvatamine poleks tema hinnangul jätkusuutlik.

"Seepärast peavad kõik valdkonnad hakkama saama soovitust tunduvalt kitsamalt ja isegi seal, kus ei vähene kulude summad, vähenevad reaalväärtused," ütles Ligi.

Valitsus alustas teisipäevast istungit leinaseisakuga laupäeval lahkunud endise peaministri Siim Kallase mälestuseks.

Valitsuse istung Stenbocki majas - leinaseisak Siim Kallase mälestuseks Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Septembri lõpus kinnitab valitsus riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia tulu, kulu ja muud meetmed, samuti tervisekassa eelarvepositsiooni järgmiseks neljaks aastaks ning kõik järgmise aasta riigieelarvega seonduvad eelnõud. Samuti on eesmärk kiita heaks perioodi 2028-2034 EL-i toetuste ehk Eesti riigiplaani jaotus. Enne kinnitamist kuulab valitsus ära riigi eelarvenõukogu arvamuse.

Plaani järgi annab peaminister Kristen Michal riigieelarve riigikogule üle septembri viimasel nädalal.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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