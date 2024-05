Tuhanded õpetajad kogunesid Riias meelt avaldama

Paar tuhat õpetajat kogunes teisipäeval Läti Haridus- ja Teadustöötajate Ametiühingu (LIZDA) korraldatud piketile valitsuse hoone ees, et avaldada rahulolematust haridusministeeriumi ettepaneku suhtes õpetajate töökoormuse tasakaalustamiseks.

Läti haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekul võiksid õpetajad 1. septembrist 2025 üle minna 40-tunnisele töönädalale, mis hõlmaks endas ka piirangut kontakttundide arvule klassiruumis. Kuid ametiühing ei ole ministeeriumi pakkumisega rahul, vahendab Läti avalik-õiguslik ringhääling.

LIZDA juht Inga Vanaga ütles Läti televisiooni saates, et haridusministeeriumi pakkumine töökoormuse tasakaalustamiseks on vastupidine sellele, mille üle LIZDA ja ministeerium on viimase aasta jooksul vaielnud.

LIZDA juht ütles, et teisipäevasel piketil nõuavad õpetajad, et haridusministeerium ja valitsus jätkaksid kõikide õpetajate töökoormuse tasakaalustamist, nagu pooled väidetavalt eelmisel aastal kokku leppisid.

"Me palume poliitikutel vastutada selle eest, mida nad eelmisel aastal lubasid," lisas Vanaga.