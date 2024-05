Lennul Londonist Singapuri hukkus reisija ja kümned said vigastada

Vähemalt üks inimene hukkus ja kümned said viga pärast seda, kui lendu Londonist Singapuri tabas tõsine turbulents. Kohaliku meedia teatel oli Singapuri lennuliini lennuk sunnitud maanduma Bangkokis, vahendab The Telegraph.

"Me kinnitame, et Boeing 777-300ER pardal on vigastatuid ja üks hukkunu. Pardal oli kokku 211 reisijat ja 18 meeskonnaliiget," ütles lennufirma pressiesindaja. "Singapore Airlines avaldab sügavat kaastunnet hukkunud isiku perekonnale."

Hädaabiteenistused saabusid Bangkokis Suvarnabhumi rahvusvahelisse lennujaama. Reisija suri ja kümned teised said vigastada pärast seda, kui Londoni-Singapuri lend sattus tugeva turbulentsi kätte.

Lend SQ321 startis esmaspäeva õhtul kell 22.17 Londoni Heathrow' lennujaamast. Lennuk kaldus ägeda turbulentsi tõttu plaanitud kursist umbes poolteist tundi enne sihtpunkti jõudmist kõrvale. Piloodid taotlesid luba hädamaandumiseks Bangkokis Suvarnabhumi rahvusvahelises lennujaamas ja maandusid veidi pärast kella 16 kohaliku aja järgi, kirjutab ajaleht.

"Järsku hakkas lennuk tõusma ja raputama, nii et ma hakkasin vaatama, kust kinni hoida," rääkis lennul olnud 28-aastane tudeng Dzafran Azmir Reutersile. "Seejärel toimus väga äkitselt järsk langus, nii et kõik, kes istusid ja kellel polnud turvavööd kinnitatud, paiskusid kohe lae poole. Osa inimesi lõid oma peaga pagasikapid mõlki ning mõned lendasid otse läbi pea kohal olevast armatuurist, kus on valgustus ja hapnikumaskid."

"Teeme koostööd Tai kohalike ametivõimudega, et pakkuda vajalikku meditsiinilist abi, ja saadame Bangkokki meeskonna, et pakkuda lisaabi," teatas lennufirma.

Lennufirma pole veel kommenteerinud, mis põhjustas turbulentsi, kuid Tai ümbruses on praegu tugevad troopilised tormid, kirjutab The Telegraph.

Eelmisel nädalal oli British Airwaysi lend sunnitud naasma Singapuri pärast tugeva turbulentsi kätte sattumist. Üks meeskonnaliige vajas väidetavalt operatsiooni pärast seda, kui ta sai lennu ajal vigastada.

Viimane Singapuri lennuliinide hukkunutega õnnetus toimus 2000. aasta oktoobris, kui lennuk kukkus Taiwanis suletud rajal startimisel alla ja hukkus 83 inimest.