Kehra lähedale tuleb üle 50-megavatine päikesepark

Päikesepark läheb maksma 35 miljonit eurot, millest 22 miljonit ettevõte laenab ja ülejäänud investeerib ise.

Park valmib kahes osas – väiksem osa selle aasta teises pooles ja ülejäänu järgmise aasta suveks.

"Riigi toetusel on nii palju rolli, et antud projekt on osalenud ka eelmisel vähempakkumisel, kus riik töötas arendajatele välja mehhanismi hinnapõranda garantii saamiseks. Antud projekti puhul on hinnapõrandaks saadud 28 eurot megavatt-tunni kohta ja see on ainus toetusmehhanism, mis sellel projektil on," rääkis KC Energy juhatuse liige Mihkel Loorits.