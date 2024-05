Eesti-Hollandi ettevõte Pharmapark avas Tallinnas veterinaarravimite tehase

Tallinna lennujaama naabruses Nuia tänaval asuva hoone pindala on 21 000 ruutmeetrit. Hoones asuvad farmaatsialabor, tootmis- ja laopinnad ning kontoriruumid, teatas ettevõte.

Investeeringu suurus on 50 miljonit eurot ning lõviosa toodangust hakkab minema ekspordiks.

Ettevõtte kinnitusel on tegu kõige nüüdisaegsema veterinaarravimite tehasega Euroopas.

Pharmaparki juhatuse liikme Veiko Saluste sõnul on kavas toota ligi 200 eri nimetust ravimeid, mida eksporditakse umbes 200 riiki. Kui tehas täisjõul tööle hakkab, saab seal tööd 150 kuni 200 inimest.

Konkurentsieelise annab Tallinna tehasele Euroopa veterinaartoodete turgu mõjutav uus regulatsioon, mis nõuab tehaste kaasajastamist või täiesti uute rajamist, mistõttu on juba mõni tehas Euroopas uksi sulgemas.

"Kõigepealt on vaja tootmine püsti panna ja teha ära teatud firmade transfeerid. Tootmise toomine Eestisse on pikk protseduur. Kui räägime perspektiivis viis kuni seitse aastat, siis arvestame 100 kuni 150 miljoni eurose käibega. Me väga loodame, et me järgmisel kuul saame juba tootma hakata. Meile on täna tootmisluba väljastatud, see on juba tükk aega tegev, aga meil ei ole veel GMP sertifikaati, seda me ootame," rääkis Saluste "Aktuaalsele kaamerale".

PharmaPark OÜ-st kuulub 60 protsenti Alfasan Holding B.V.-le ja 40 protsenti OÜ-le Eesti Farmaatsia Grupp.