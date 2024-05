Kaitseliit tähistab võidupüha paraadiga Narvas

Lipuheiskamisele järgneb pärgade asetamine Narva Garnisoni kalmistule ja kell 9:45 toimub Narva Aleksandri kirikus oikumeeniline jumalateenistus. Päeva tippsündmus, paraad Narva Peetri platsil, algab kell 11.00 presidendi saabumisega, kuid üksused hakkavad rivistuma juba pool tundi varem. Paraadil osaleb tuhat riigikaitsjat nii Eestist kui välismaalt.

"Tänavune paraad on mitmes mõttes eriline, sest esiteks on see meeldetuletus kõigile Eesti inimestele, et Narva on Eesti linn ja Kaitseliit seob kogu ühiskonda. Teiseks on seekordne paraad tõenäoliselt oma osalejate arvu ja pealtvaatajate üldarvu tõttu üks suurimaid seni tehtud paraade," ütles paraadi peakorraldaja ülemveebel Andri Harkmann.

Ülemveebel Harkmann lisas, et kuigi tegemist pole esimese paraadiga Narvas, siis viimaste aastate sündmused annavad asukohale erilise tähenduse ning olles teatud mõttes ka osa integratsioonist, siis saadab laiemale üldsusele sõnumi, et Kaitseliit on turvavaibaks kogu Eestile.

President Alar Karis annab paraadil kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele üle võidutule, mille nad viivad edasi oma kodumaakondadesse. Tänavused tuletoojad on Kaitseliidu parimad laskurid. Võidutuli süüdatakse paraadipäeva hommikul, ühendades selle jaoks muinastule ja mälestustule.

Narvas rivistuvad üles kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja noorkotkad Kirde maakaitseringkonnast. Platsil saab marssimas näha Kirde maakaitseringkonna snaiprirühma ja võitlusgrupi võitlejaid. Liputoimkondadega osalevad paraadil Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja valveteenistus.

Narvas marsivad ka partnerid politsei- ja piirivalveametist, vanglateenistusest ning päästeametist ja päästeliidust. Liitlasriikidest osalevad paraadil esindused Soomest, Leedust, Lätist, Taanist, Poolast, Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriikidest, Prantsusmaalt ja Rootsist.

Marsiviise mängivad kokku kolm orkestrit – Pärnumaa maleva orkester, Tallinna maleva ja Jõgeva maleva ühendorkester ja sõjamuuseumi sõjaväeorkester. Lisaks saab paraadil näha ka Sakala maleva torupilliüksust.

Võidupüha tähistamine kulmineerub kell 12:00 algava maakaitsepäeva ja tehnika näitusega nii Peetri platsil kui ka väljaku kõrval asuval rohealal Puškini alleel, kus saab näha nii Kaitseliidu, kaitseväe kui ka liitlasriikide tehnikat ja võitlejaid.