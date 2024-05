Kelgukoerad pole aktiivsed üksnes talvel

Võiks arvata, et kelgukoertega, nagu nimigi viitab, saab sõita vaid talvel ja kelguga, aga tegelikult on nad ka soojal ajal võrdlemisi aktiivsed ega pelgagi kuumakraade nii palju kui nende kahejalgsed peremehed.

Kuum ilm tähendab siberi huskyde jaoks talvega võrreldes hulga rahulikumat režiimi.

"Eks nad muidugi eelistavad lund ja külma ja jahedaid temperatuure. Talvel nad ikkagi veavad kelku, on väga aktiivsed, teevad hästi palju trenni, käivad väga pikkadel matkadel. Suvel nad saavad rohkem puhata. Teeme küll matku, aga oluliselt rahulikuma tempoga," rääkis Paasiku koertemõisa perenaine Renata Krohv.

Need koerad võivad aga tulla kuumusega ehk pareminigi toime kui inimesed.

"Tundub niimoodi, et inimestel on just see ilmaprobleem, et talvel on liiga külm, suvel on liiga palav. Huskydel seda ei ole, sest talvel neile väga meeldib külm ja suvel on nad ka täitsa rahul. Tundub, et koerad ikkagi kohanevad isegi natuke paremini," ütles Krohv.

Perenaise sõnul valitseb eestlaste seas aga jätkuvalt arvamus, et kelgukoer elab vaid talvel.

"Tavaliselt ongi, et "me kindlasti külastame teid talvel, sest suvel te ju midagi ei tee. Me tegelikult tegeleme koertega aastaringselt, suvel ikkagi ka," ütles Krohv.

Nagu kõik kelgukoerad, vajavad ka siberi huskyd pidevat liikumist. Suvised koertematkad on seni ligi tõmmanud aga rohkem välismaalasi kui kohalikke.

"Meile avaldas väga muljet, kui sõbralikud need koerad on, kuid nähtavasti on see nende olemuses. Me saime väga toreda kogemuse, sest minu poeg armastab koeri ja tema pärast me tulimegi," rääkisid külastajad Londonist.

Paasiku koertemõisa pere alustas siberi huskyde aretamisega enam kui 15 aastat tagasi ning praeguseks on nende kari kasvanud 26-liikmeliseks. Siberi huskyd on Eestis kelgukoertena muutumas üha populaarsemaks, kuid tihti on hoopis ilm takistanud talviste sõitude läbiviimist. Kõige enam jälestavad koerad vihma.