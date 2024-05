Aegviidus põles puidutööstus maha

Häirekeskus sai kell 13.10 teate, et Aegviidu alevis Telliskivi tänaval põleb puidutööstus lahtise leegiga. Esimeste teadaannete kohaselt said ettevõtte töötajad majast välja.

Põlengule reageeriti kõrgeima astme järgi.

Hoone on põlenud rusudeks. Päästjad töötavad selle nimel, et saada koppa, millega rususid lahti võtta, et tulepesadele ligi pääseda.

Kuna puidutööstus põleb lahtise leegiga, siis prioriteet on kaitsta lähedal asuvaid eluhooneid ja tanklat.

Põlengule reageerisid kaheksa kutselise päästekomando ning kahe vabatahtliku päästekomando meeskonnad nii põhja kui ka lääne regioonist.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu ütles peale kella kolme ERR-ile, et esimesena kohale jõudnud päästjad nägid, et katusest olid leegi väljas.

"Aga hoone oli juba nii lausleegis, et alustati koheselt kõrvalhoonete kaitsmisega. Nüüdseks on hoone rusudeks põlenud ja praegune prioriteet on saada kohale ekskavaator, et rusude hunnikut lahti tõmmata ja seesmiseid tulepesasid hakata loputama," lausus ta.

Palu sõnul õnnestus ära hoida tule levik teistele hoonetele ja tanklale. Teateid kannatanutest ei ole.