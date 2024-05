Tulistamisest taastuv Fico viidi Bratislava haiglasse

Teemal rääkis Banska Bystrica linna haigla esindaja, kus Fico on nädal pärast tulistamist ravil olnud.

Fico elu pole enam ohus, kuid asepeaminister Robert Kalinak ütles kolmapäeval, et tema paranemine võtab ilmselt äärmiselt kaua aega.

Ficot tulistati 15. mail Slovakkia keskosas Handlovà linnas pärast valitsuse väljasõiduistungit. Peaminister toimetati Banská Bystrica haiglasse, kus talle tehti mitu operatsiooni.

Tulistamises kahtlustatakse 71-aastast Juraj Cintulat, talle on esitatud süüdistus ettekavatsetud mõrva katses ja ta on vahi all.

Väidetavalt oli Cintulat vihastanud meedia tagakiusamine riigis ja Slovakkia valitsuse otsus lõpetada Ukraina sõjaline abistamine.