Saksamaal Mannheimis toimus järjekordne noarünnak

Saksamaa parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) teatas kolmapäeval, et nende kohalike valimiste kandidaati rünnati Mannheimis noaga. Samas linnas toimus mõni päev tagasi veel üks noarünnak, kui Afganistanist pärit mees ründas radikaalset islamit vastustava organisatsiooni Pax Europa liikmeid.

Uudisteagentuur DPA teatas, et AfD poliitik sattus teisipäeval kähmlusesse valimisplakatit maha võtta üritanud isikuga. See isik ründas seejärel poliitikut noaga. DPA teatel viidi poliitik haiglasse, tema seisund pole eluohtlik.

"Oleme šokeeritud," ütles AfD kohalik juht Markus Frohnmaier uudisteagentuurile DPA.

Mannheim asub Baden-Württembergi liidumaal, ründaja on võetud vahi alla. Mannheimi politsei kinnitas, et intsident leidis aset teisipäeva õhtul. Politsei lubas, et avaldab hiljem rohkem üksikasju, vahendas AP.

Eelmisel reedel toimus Mannheimis samuti noarünnak, kui 25-aastane Afganistanist pärit mees pussitas mitut inimest. Mees ründas siis rühmituse Pax Europa liikmeid, meedia teatel kasutab Pax Europa islamivastast retoorikat. Ründajat peatada püüdnud politseinik suri saadud haavadesse.