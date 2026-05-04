Leipzigis tappis jalakäijate hulka sõitnud autojuht kaks inimest

Leipzigis rahva hulka sõitnud auto. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Jan Woitas
Saksamaal Leipzigis sai kaks inimest surma ja mitu vigastada, kui linna jalakäijate alal sõitis üks juht oma autoga rahva sekka. Politsei võttis juhi kinni ja teatas, et edasist ohtu pole.

"Me ei tea motiivi. Me ei tea süüdlase kohta midagi," ütles linnapea Burkhard Jung sündmuskohal ajakirjanikele.

Politsei ei avaldanud täpsemaid detaile vigastuste kohta, kuid linnapea pressiesindaja ütles, et kaks inimest said raskelt vigastada.

Politsei teatas, et nad viivad piirkonnas läbi operatsiooni.

Kohaliku ringhäälingu Radio Leipzigi teatel nähti jalakäijate alast kihutamas vigastatud Volkswageni linnamaasturit, mille peal oli inimene.

Ringhääling viitas pealtnägijatele, kes ütlesid, et mitu surnukeha olid kaetud linadega ja samas oli toimunud ka üks pussitamine. Väljaanne Bild teatas vähemalt kaheksast vigastatust.

Nagu teistes Euroopa riikides, on ka Saksamaal viimastel aastatel aset leidnud autodega rahvahulka sõitmiste ja kõrvaliste inimeste pussitamiste laine, millest mõned olid seotud usuliste või poliitiliste motiividega ja mõned on toime pannud vaimse tervise probleemidega inimesed.

Eelmisel aastal hukkus Mannheimi linnas kaks inimest, kui 40-aastane mees sõitis autoga jalakäijate sekka vaid paar nädalat pärast sarnast rünnakut ametiühingu meeleavaldusel Münchenis, kus sai surma kaks ja vigastades üle 40 inimese, kellest paljud olid lapsed.

2024. aasta detsembris hukkus mitu inimest autogarünnakus Magdeburgi jõuluturul. See intsident leidis aset kuid pärast pussitamist festivalil Solingeni linnas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

