Narva plaanitakse ehitada neljatärnihotelli

Kui näiteks Tartus on tuhande elaniku kohta 27 hotellikohta, siis Narvas kolm korda vähem. Kaasaegseid hotelle vajavad ärituristid, sest Õiglane üleminek toob maakonda uusi ettevõtteid ning ka välisturiste tuleb Ida-Virumaale üha rohkem.

"Kuna tuleb majandushüpe, siis inimesi tuleb juurde. Praegu ei ole sellisel tasemel hotelle Narvas, nagu äriturist ootab. Sinna tulebki investeerida. Ja uute hotellide puhul oleks hea, kui need oleksid väga heal tasemel," ütles Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Narvas kavandatakse hotelli Vaba Lava keskuse kõrvale. 125-kohaline hotell peaks tulema endise sõjatehase üheksakorruselisse haldushoonesse. Aastakümneid tühjana seisnud hoone muudetakse paari aasta jooksul Narva suurimaks ja uhkeimaks hotelliks.

"See on neljatärni hotell. Ja meie hotelli teeb unikaalseks katusebaar, parima vaatega katusebaar Ida-Virumaal. Ma loodan, et kõik Narva juubelid ja pulmad toimuvad seal edaspidi," lausus Linda 2 keskuse omanik Allan Kaldoja.

Ka Kaldoja panustab eelkõige ärituristile ning hotelli avamise ajaks loodab ettevõtja vähemalt kolmandiku tubadest pikaajaliselt ette müüa.

"Narvas on korraliku hotelli puudumine infrastruktuuriline probleem. Selles linnas ei saa seni teha ühtegi suuremat konverentsi ega üritust, kuna hotellitubasid lihtsalt napib. Samuti turistidel, me teame, et kui toimuvad suuremad üritused või festivalid, pole kusagil Narvas ööbida. Seda probleemi me lahendamegi," lausus Kaldoja.

Nõukogudeaegse hoone muutmine Narva parimaks hotelliks maksab umbes 10 miljonit eurot, millest poole loodab ettevõtja saada õiglase ülemineku fondist. Ühtekokku võib õiglase ülemineku fondi toel Ida-Virumaale kerkida neli-viis uut hotelli.