Mannheimis poliitikut noaga rünnanud mees oli vaimselt haige

Politsei teatel pussitati Mannheimis teisipäeval parempopulistliku Saksamaa Alternatiiv (AfD) partei poliitikut. Õiguskaitseorganid teatasid, et kahtlusalusel ilmnesid selged vaimuhaiguse tunnused ja ta viidi psühhiaatriahaiglasse.

Rünnak toimus ajal, mil Saksamaal on aset leidnud rida vägivaldseid rünnakuid poliitikute vastu, mis on vallandanud riikliku debati poliitilise vägivalla kasvu ja üha teravama sisepoliitilise kliima üle, vahendas Politico.

Politsei teatel oli väidetav ründaja enne rünnakut maha tõmmanud ja kahjustanud mitmeid valimiskampaania plakateid. Kohalik AfD poliitik asus seejärel kahtlusalust jälitama ja pidas ta kinni. 25-aastane meessoost kahtlusalune vigastas seejärel poliitikut noaga.

Ohver oli 62-aastane Heinrich Koch, kohalik kandidaat linnavolikogu valimistel. Politsei sõnul ei ole tema vigastused eluohtlikud.

Kohalik AfD pressiesindaja kirjeldas kahtlusalust kui vasakpoolset äärmuslast, kuid politsei ei ole seda väidet kinnitanud. Õiguskaitseorganid teatasid, et kahtlusalusel ilmnesid selged vaimuhaiguse tunnused ja ta viidi psühhiaatriahaiglasse.

"Puuduvad konkreetsed viited sellele, et kahtlusalune mõistis rünnaku ajal, et ohver on AfD poliitik," seisab politsei avalduses.

Eelmisel aastal leidis aset 86 vägivaldset rünnakut AfD partei esindajate vastu – rohkem kui ühegi teise partei vastu. Kurjategijad olid sageli vasakäärmuslased.

Teisel kohal on Roheliste partei, mille liikmeid rünnati mullu 62 korral.

Rünnak AfD poliitiku vastu toimus vaid mõned päevad pärast teist noarünnakut samas linnas, mille tulemusel hukkus politseinik. Võimude sõnul oli selle rünnaku kahtlusalune väidetavalt motiveeritud islamiäärmuslusest.