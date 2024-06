Noored kujundasid võidu plaadiümbriseid

Plaadi-ümbriste konkursi idee pakkus välja Peeter Kodar ning Eesti kunstikoolide liit, klubi Procultura ja Lihula muusika- ja kunstikool tegid selle ühiselt teoks.

Noored kujundasid nii välja mõeldud albumeid kui ka artistide loomingut, mis ulatus 5Miinusest Elton Johni ja klassikalise muusikani. Näiteks Annika Roosileht, kes sai kolmanda koha vanusegrupis 16-19, valis oma töö jaoks Eesti riikliku sümfooniaorkestri.

"Klassikaline muusika on mu lemmikmuusika, mida ma praegu kuulan. Mul on õppimisele see väga kasulik ja väga abiks. Kuna klassikalisel muusikal ei ole otseselt mingit bändi või sellist asja, siis ma otsustasin, et teen ERSO-t," rääkis Roosileht.

Oma vanusegrupis sai grand prix auhinna Jaan Kristjan Peterson, kes kujundas plaadiümbrised enda elektroonilisele muusikale. Huvilised leiavad tema loomingu Spotifyst esinejanime Nightcare järgi.

"See žanr on indie-elektrooniline ja ma üritan sellist chilli vaibi tuua oma töödesse ja üritada teha sarnane visuaal ja muusika," rääkis Peterson.

Konkursi žürii liige Siim Nestor tõstis esile noorte mitmekesist muusikalist maitset.

"Muusikafänni ja muusikaajakirjanikuna vaatasin seda, millistele artistidele oli plaate tehtud, ja mind väga meeldivalt üllatas see, kui laia maitse ja huvide ringiga on noored muusikas tänapäeval," rääkis Nestor.

Laekunud ligi 500 tööd on Eesti kunstikoolide liidu jaoks kunstikonkursside osalusrekord.