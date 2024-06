Nvidia turuväärtus ületas kolme triljoni dollari piiri

Nvidia aktsia kerkis viis protsenti ning uudisteagentuuri Bloomberg teatel kerkis firma turuväärtus 3,01 triljoni dollarini. Nvidia möödus küll Apple'ist, mille turuväärtus on samuti umbes kolm triljonit dollarit, kuid kõige väärtuslikum börsifirma on endiselt Microsoft, vahendas Financial Times.

USA tehnoloogiahiiglased kulutavad kiipide peale miljardeid dollareid, kuna arendavad tehisintellekti. Nvidia juht Jensen Huang leiab, et kaasaegsete kiipidega varustatud tehisintellekt käivitab uue tööstusrevolutsiooni.

Nvidia aktsia kerkib seetõttu uutesse kõrgustesse, firma teatas hiljuti, et selle käive kasvas aastaga 262 protsenti.

Kuigi Nvidia konkurendid, nagu AMD ja Intel, üritavad suurendada kiibiturul oma osakaalu, on Nvidia siiski suutnud oma liidrikohta säilitada. Nvidia pakub kõige kaasaegsemat tehnoloogiat, hiljuti käis firma taas välja uue võimsa kiibi.

Apple on samas tehisintellekti arendamisel oma konkurentidest maha jäänud. Ka firma nutitelefonide müük on vaikselt langenud, kuna Hiina turul suureneb konkurents.