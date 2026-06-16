SpaceX ostab 60 miljardi dollari eest tehisintellektifirma Cursor

Kosmosefirma SpaceX teatas, et ostab umbes 60 miljardi dollari väärtuses aktsiate eest tehisintellektil põhineva programmeerimisplatvormi Cursor. SpaceX läks hiljuti börsile ning ettevõtte turuväärtus on ületanud kahe triljoni dollari piiri.

Tehing peaks lõpule jõudma 2026. aasta kolmandas kvartalis. Cursori lõid neli Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) lõpetajat ning ettevõte arendab tehisintellektil põhinevaid programmeerimistööriistu.

Cursor aitab arendajatel koodi kiiremini kirjutada ja analüüsida. Ettevõte konkureerib selliste toodetega nagu Anthropicu Claude Code ja OpenAI Codex. Cursori omandamine võib aidata SpaceX-il meelitada juurde kliente, kes pole seni SpaceX-i juturobotit Grok kuigi palju kasutanud.

SpaceX plaanib nüüd ühendada Cursori tarkvara oma suure arvutusvõimsusega superarvuti Colossusega. Viimane on hiiglaslik tehisintellekti superarvuti ja andmekeskus, mis asub Tennessee osariigis.

Cursor lükkas varem tagasi mitu ülevõtmispakkumist ning ettevõtte väärtuseks hinnati 2025. aasta lõpus umbes 29,3 miljardit dollarit. Samas teeb SpaceX üha suuremaid investeeringuid tehisintellekti arendamisse ning plaanib rajada kosmosesse andmekeskusi.

Investorid kiitsid viimase tehingu heaks ning SpaceX-i aktsia tõusis teisipäeval juba enne ametliku kauplemispäeva algust ligi 10 protsenti. Kui Elon Muski ettevõtte tõus jätkub, võib SpaceX mööduda Amazoni turuväärtusest ning tõusta USA viie kõige väärtuslikuma börsiettevõtte hulka, vahendas The Wall Street Journal.