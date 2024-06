Venemaa süüdistab vahistatud Prantsuse kodanikku luureandmete kogumises

Vene uurijad teatasid neljapäeval, et nad on vahistanud Prantsuse kodaniku, keda kahtlustatakse teabe kogumises Vene sõjaväe tegevuse kohta.

Venemaa raskete kuritegude uurimisega tegelev uurimiskomitee teatas, et prantslase vastu, kelle nime ei avaldatud, on alustatud kriminaalasi välisagentide seaduse rikkumise eest.

Komitee sõnul rikkus ta seaduse sätet, mis karistab neid, kes ei registreeri end välisagentidena ja on seotud teabe sihipärase kogumisega Vene Föderatsiooni sõjalise ja sõjalis-tehnilise tegevuse valdkonnas.

"Sellist teavet võidakse kasutada riigi julgeoleku vastu," teatas uurimiskomitee.

Lisaks öeldi, et mees on aastate jooksul korduvalt Venemaad külastanud ja pidanud kohtumisi Vene kodanikega.

Süüdimõistmine võib kaasa tuua kuni 5 aasta pikkuse vanglakaristuse. Prantsuse välisministeeriumilt ei ole õnnestunud veel kommentaari saada, vahendas Reuters.

Uurimiskomitee avaldatud lühikeses videoklipis on näha, kuidas teksade ja musta särgiga mees vahistatakse maskides eriteenistuse töötajate poolt. Prantsuse kodanik toimetati kaubikusse ja seejärel ühte hoonesse. Kahtlustatava nägu oli udustatud.

Reuters suutis kindlaks teha, et videos näidatud restoran on Moskva kesklinnas asuv kohvik nimega Akademia.

Raadio Vaba Euroopa teatas, et vahistatud isik on Venemaa ja endise Nõukogude Liidu spetsialist Laurent Vinatier, kes on seotud Šveitsi mittetulundusühinguga Humanitaarse Dialoogi Keskus (HD), mis tegeleb relvakonfliktide ennetamise ja lahendamisega.

"Oleme teadlikud, et Laurent Vinatier, Humanitaarse Dialoogi Keskuse nõunik, on Venemaal kinni peetud," ütles HD Politicole. "Me töötame selle nimel, et selgitada välja rohkem üksikasju olukorra kohta ja tagada Laurenti vabastamine."