Eesti ja Venemaa vahetavad endiselt pensioniraha

Neli korda aastas kannab sotsiaalkindlustusamet Venemaa pensioni- ja sotsiaalkindlustusfondile raha, et teisel pool piiri saaks selle välja teeninud inimesed kätte Eesti pensioni. Esimeses kvartalis maksis amet Venemaale 5000 inimese pensioniraha kokku üle 4,1 miljoni euro.

"Nimekirjade alusel maksab Venemaa raha oma riigis inimestele välja. Need nimekirjad, mida me kahepoolse koostöölepingu alusel omavahel vahetame, sätestavad millistele inimestele, millistes summades tuleb pensionimaksed kvartalis teha. Täpselt sama põhimõtte kehtib ka siinpoolsel suunal," selgitas sotsiaalkindlustusameti pensioni valdkonna juht Agne Kiviselg.

Samuti maksis esimeses kvartalis Venemaa fond Eestile üle 700 000 euro, et Eestis makstaks välja 5000 inimese pension, kes saavad seda Vene riigilt. Praegu ootab sotsiaalkindlustusamet veel teise kvartali makset Venemaalt, aga seni on 2011. aastast kehtiv koostööleppe toiminud, kinnitas Kiviselg.

"Saame öelda, et leping on olnud mõlemapoolselt praegusel hetkel korrektselt täidetud. Inimestele on mõlemal suunal nende rahad õige aegselt välja makstud. Loodame, et nii läheb ka selle aasta teise kvartaliga," ütles Kiviselg.

Ülekannete tegemiseks teeb pank erandi

Sotsiaalkindlustusamet teeb makseid Venemaale SEB panga kaudu. Tavaolukorras pank Venemaale makseid ei luba.

"SWIFT süsteemist on tõesti teatud suuremad Venemaa pangad välja lõigatud. Läbi nende pankade ei saa teha rahvusvahelisi makseid. Samuti ei saa teha makseid läbi pankade, mis on sanktsioonide all. Meie otsus on riskipõhine otsus. Me nägime, et sanktsioonide rikkumisega seotud riskid olid piisavalt suured, mistõttu me pidime peatama Venemaa suunal makseteenuse pakkumise," selgitas SEB kliendiriski juhtimise ja turbe valdkonna juht ning juhatuse liige Monika Kallas-Anton.

Ehk sõltuvalt pangast võib olla veel tehniliselt võimalik Venemaale makseid teha. Kuid SEB lubab seda vaid riikliku huvi puhul või humanitaarkaalutlustel.

"Erandkorras näiteks pensionimaksetega me oleme nõus olnud toetama," sõnas Kallas-Anton.