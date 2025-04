Venemaa ei ole tänavusi pensionimakseid Eestisse veel üle kandnud

Eesti ja Venemaa vahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel maksab sotsiaalkindlustusamet kord kvartalis pensioni ligikaudu 5400 Venemaal elavale Eesti pensionärile. Sama lepinguga peaks Venemaa tegema ülekandeid Eesti sotsiaalkindlustusametile, et tagada pensionimaksed ligikaudu 4000 Eestis elavale Venemaa pensionärile.

Eesti on täitnud kõik lepingujärgsed kohustused, kandes tänavuse esimese kvartali pensionäride nimekirja ja pensionisummad Venemaa poolele üle. Venemaa pensioniamet kinnitas 28. veebruaril, et nii nimekiri kui ka summad on neile laekunud.

3. aprilli seisuga ei ole aga Venemaa pensionifond Eestisse makseid teinud.

Sotsiaalkindlustuslepingu kohaselt maksab Eesti pensioni välja siis, kui Venemaalt on ülekanne laekunud. Raha peaks saabuma kord kvartalis, hiljemalt kvartali teise kuu 25. kuupäevaks, kuid seekord pole see siiani Eestisse jõudnud.

Sotsiaalkindlustusameti kinnitusel Eesti poolt takistusi ei ole ning maksekanalid on avatud. Kui raha koos saajate nimekirjaga laekub, tehakse väljamaksed viivitamata. Amet lisas, et Eesti ei saa Venemaa maksekohustusi üle võtta.

Eestis elavad Venemaa pensionärid, keda maksete viibimine tugevalt mõjutab, võivad vajadusel taotleda toimetulekutoetust kohalikust omavalitsusest.

Venemaa pensioni saab Eestis ligi 4000 inimest. Neist vaid veidi üle 200 saavad üksnes Vene pensioni. Valdaval osal koosneb pension nii Eesti kui ka Vene pensionist. Eesti pensioni osa on neile ka õigeaegselt välja makstud. Venemaalt laekuvate pensionite suurus varieerub 14,87 eurost 2800 euroni.

Välisministeerium esitas Venemaa ajutisele asjurile noodi

Eesti välisministeerium kutsus neljapäeval välja Venemaa saatkonna esindaja, et üle anda diplomaatiline noot pensionide kohta, mille Venemaa on maksmata jätnud.

Noodis märgitakse, et Venemaa ei ole täitnud 2025. aasta esimeses kvartalis oma kohustusi seoses Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud ja 2012. aastal jõustunud pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ning selle rakenduskokkuleppega. Sellest lähtuvalt on Eestis elavad ja Venemaalt pensioni saavad ligi 4000 inimest jäänud pensionita.

Välisministeerium palus Venemaa saatkonnal selgitada maksete laekumata jäämise põhjusi ja samme, mis on astutud probleemi lahendamiseks.

Lisaks soovib ministeerium kavandatavat makse tegemise aega.

Välisministeeriumi esindaja kinnitas Venemaa saatkonna esindajale, et Eesti ei tee takistusi maksete laekumisele siinsetesse pankadesse.