Tänavused Suuremõisa lossipäevad on pühendatud lossi rajajale

Hiiumaal peeti reedel ja laupäeval Suuremõisa lossipäevi. Suuremõisa lossikompleks on lisaks oma arhitektuurile tähelepanuväärne ka selle poolest, et seal tegutsevad mitu kohalikku asutust, mis aitavad nii arhitektuuripärlil elu sees hoida.

Suuremõisa lossipäevadel toimusid etendused, ringkäigud, töötoad ja huvilised said laenutada kogu perele barokiajastu stiilis kostüüme. Külaliste hulgas oli nii hiidlasi kui ka mandrilt saabunuid.

"Kõige huvitavam tõmbenumber on täna Piip ja Tuut etendus, lossituur, hobukaariku sõit ja ma arvan, et kogu see melu, mis siin täna toimub," rääkis lossipäevade külastaja Anni Toom.

18. sajandi teisel poolel rajatud mõisaloss on Kõpu tuletorni järel ilmselt üks uhkemaid ehitisi Hiiumaal.

Tänavu on lossipäevadel tähelepanu all lossi rajaja.

"Meil on fookuses Ebba Margareta De La Gardie, kelle sünnist möödub tänavu 320 aastat. Tema lasigi selle lossi ehitada, nii et tänu temale meil on see imposantne hoone olemas üldse. Meil on näitus ja tuleb vestlusõhtu. Me räägime seekord rohkem mõisaprouadest kui -härradest," selgitas MTÜ Suuremõisa Loss eestvedaja Kadi Mustasaar.

Suuremõisa kompleks on tähelepanuväärne selle poolest, et sinna on koondunud kokku terve rida asutusi, mis täidavad lossi ja selle kõrvalhooned eluga ka siis, kui turismihooaega pole.

"Lisaks Hiiumaa ametikoolile toimetab Suuremõisa põhikool, Pühalepa vaba aja keskus, pisikene MTÜ. Kõik me koos olemegi need lossipäevad korraldanud. Lisaks hiljuti kolis Suuremõisa külaraamatukogu, nii et me loodame, et Suuremõisa loss muutub järjest rohkem kogukonnakeskuseks," rääkis Mustasaar.

Suuremõisa lossipäevadele paneb punkti laupäeva hilisõhtul mõisapargis peetav pidu.