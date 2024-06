Keskpankuri sõnul ei pruugi ECB rahapoliitikat lähiajal leevendada

Saksamaa keskpanga president Joachim Nagel ütles, et Euroopa Keskpank (ECB) ei pruugi lähiajal enam intressimäärasid uuesti langetada.

ECB tegi eelmisel nädalal oodatud otsuse, millega alandas kolme keskpanga baasintressimäära 25 baaspunkti võrra. Nageli sõnul tuleb aga jääda ettevaatlikuks ning tulevased otsused tuleb teha inflatsiooniandmete põhjal.

"Kui piltlikult rääkida, siis ma ei näe, et oleksime praegu mäetipus, kust me kindlasti alla tuleksime. Pigem näen meid mäeharjal, kus peame leidma õige koha, et alla tulla," ütles Nagel.

Ka Nageli Iirimaa kolleeg Gabriel Makhlouf hoiatas hiljuti, et ECB ei pruugi lähiajal rahapoliitikat leevendada. Esmaspäeval ütles Slovakkia keskpankur Peter Kazimir, et inflatsioonist pole veel jagu saadud ning septembri kohtumisel arutatakse taas, kas kärpida intressimäärasid või mitte.

ECB on eesmärgiks seadnud, et tarbijatele võiks hinnatõus olla kaks protsenti aastas. Nagel ütles, et euroala inflatsiooni aeglustub ECB poolt seatud eesmärgi suunas järk-järgult ja jõuab 2025. aasta lõpus kahe protsendini.