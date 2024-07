Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata

Eelmisel, juuni algul toimunud koosolekul, langetas Euroopa Keskpanga nõukogu baasintressimäärasid 25 baaspunkti võrra.

Alates 12. juunist kehtib põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 4,25 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 4,50 protsenti ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 3,75 protsenti.

Keskpanga nõukogu on otsustanud tagada, et inflatsioon naaseb aegsasti oma keskpika aja eesmärgi ehk kahe protsendi juurde. Keskpank märkis, et hoiab baasintressimäärad piisavalt piiraval tasemel seni, kuni see on selle eesmärgi saavutamiseks vajalik.

Otsused selle kohta, kui piiraval tasemel ja kui kaua on asjakohane seda lähenemisviisi rakendada, on jätkuvalt andmepõhised ja tehakse igal istungil lähtuvalt olukorrast.

Eelkõige sõltuvad intressimäära otsused Euroopa Keskpanga nõukogu hinnangust inflatsiooniväljavaatele laekuvate majandus- ja finantsandmete kontekstis, alusinflatsiooni dünaamikale ning rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususele. Euroopa Keskpanga nõukogu ei võta endale baasintressimäärade arenguga seoses konkreetseid kohustusi.