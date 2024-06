USA tühistab Azovi brigaadi relvakeelu

Azovi brigaad, mis on tuntud oma visa, kuid lõppkokkuvõttes ebaeduka kaitse poolest Mariupoli Azovstali terasetehases Venemaa täiemahulise sissetungi alguses, peetakse eriti tõhusaks võitlusüksuseks. Kuid umbes kümme aastat tagasi keelati neil kasutada Ameerika relvi, kuna USA ametnikud leidsid, et mõned selle asutajad pooldasid rassistlikke, ksenofoobseid ja marurahvuslikke vaateid, vahendas The Washington Post.

ÜRO inimõiguste ametnikud süüdistasid gruppi humanitaarõiguse rikkumistes.

Nüüd saab brigaad, mis liideti 2015. aastal Ukraina rahvuskaardiga, juurdepääsu samasugusele USA sõjalisele abile nagu teised üksused. Otsus avalikustati ajal, mil Kiiev alustab suvist lahinguhooaega ja seisab silmitsi Venemaa sõjaväega, mis on suurendanud survet Ukraina idaosa ja riigi energiataristule.

"Pärast põhjalikku ülevaatust läbis Ukraina 12. eriüksus Azovi brigaad Leahy kontrolli, mille viis läbi USA välisministeerium," ütles ametkond avalduses, viidates Leahy seadusele, mis takistab USA sõjalise abi andmist välisüksustele, mida kahtlustatakse suurtes inimõiguste rikkumistes. Seadus on nime saanud endise senaatori Patrick J. Leahy järgi, kes selle seaduse algatas.

USA välisministeerium leidis, et selliseid rikkumisi ei ole tõendatud, seisab avalduses.

Välisministeeriumi pressiesindaja keeldus avaldamast, millal keeld tühistati ja kas USA relvad on juba Azovi personalini jõudnud. Azovi juhtkond ega Ukraina valitsus pole otsust kommenteerinud.

Keelu tühistamine oli Ukraina ametnike peamine prioriteet, kes väidavad, et brigaad oleks võinud 2022. aastal Azovstali kaitsmisel olla tõhusam, kui neil oleks olnud juurdepääs USA varustusele. Brigaadi liikmetel oli keelatud osaleda ka USA sõjaväe korraldatud väljaõppes.

Venemaa president Vladimir Putin on pikka aega viidanud Azovi pataljoni rassistlikele ja natsionalistlikele elementidele osana oma süüdistustest, et Ukraina võitlejad ja nende valitsejad Kiievis on neonatsid. USA poliitika muutus annab tõenäoliselt neile süüdistustele hoogu juurde.

Brigaadi juhtkond väidab, et need seosed on juba ammu kadunud ja et nende komandörid on täielikult välja vahetatud.

Ukrainas on brigaadi nimi saanud sünonüümiks riigi viimase vastupanuga piiramisrõngas olnud Mariupoli linnas. Ukraina valitsus käskis lõpuks terasetehasesse jäänud vägedel alistuda, et nende elusid säästa. Mai alguse seisuga oli üle 900 sõduri endiselt vangistuses.

Azov kasutas ära oma uut staatust brigaadina ja käivitas eelmisel aastal intensiivse värbamiskampaania kogu riigis, polsterdades enda ridasid üle 5000 uue sõduriga, kellele andsid väljaõpet Azovstali piiramises ellu jäänud võitlejad.