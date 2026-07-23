Rubio ja Lavrov arutasid Manilas Ukraina sõda

USA välisministeerium teatas, et kohtumisel arutati USA-Venemaa suhteid ja vajadust lõpetada Venemaa-Ukraina sõda, täpsemaid üksikasju aga ei avaldatud.

Venemaa välisministeerium hoiatas aga kohtumise järel tehtud avalduses Ühendriike Ukrainale relvade tarnimise eest.

"(Lavrov) rõhutas, et Kiievi režiimi relvadega varustamise jätkamine on vastuvõetamatu," seisis ministeeriumi avalduses.

Samuti arutati eeldatavasti Lähis-Ida konflikti, kus Moskva on hukka mõistnud Washingtoni rünnakud oma liitlase Iraani vastu.

"Ukraina sõda on minu arvates mitmel moel takistanud Venemaa ja Ühendriikide suutlikkust leida teistes küsimustes ühist keelt," ütles Rubio kolmapäeval ajakirjanikele.

"See ei tähenda, et me ei otsi teisi potentsiaalseid koostöövaldkondi. Samas tahaksime, et see sõda lõppeks," lisas Rubio.

Lavrov omalt poolt märkis, et kohtumine on "igal juhul kasulik".

"Hea on esitada küsimusi ja saada vastuseid," rääkis Lavrov.