Iraan lubas Ukrainale Kaspia merel toimunud laevarünnaku eest kätte maksta

Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venemaa vahel sõjalist lasti. Iraan lubas seejärel Ukrainale rünnaku eest kätte maksta.

Moskva ja Teheran on liitlased ning Venemaa kasutab Ukraina linnade terroriseerimiseks Iraanis arendatud droone.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas seetõttu, et Ukraina ründas Kaspia meres laevu, mis vedasid sõjalist lasti Iraani ja Venemaa vahel

Iraani välisministeerium teatas, et vaenuliku ja kuritegeliku rünnaku tagajärjel laev plahvatas. Iraani režiim teatas veel esmaspäeval, et Ukraina rünnak ei jää vastuseta.

"See Ukraina tegu oli täiesti ebaseaduslik ja põhjendamatu akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ning ohtlik avantürism, mis ei jää meie poolt kindlasti vastuseta," ütles Iraani välisministeeriumi kõneisik Esmaeil Baqaei.

Zelenski teatas veel möödunud laupäeval, et jagab USA-ga tõendeid selle kohta, kuidas Venemaa satelliitluure aitab Iraanil võtta sihikule Lähis-Idas asuvaid USA sõjaväebaase.

Telekanal CBS News toob välja, et mitmed allikad ütlesid juba Iraani sõja kuuendal päeval, et Venemaa jagab Teheranile luureandmeid USA positsioonide kohta Lähis-Idas.