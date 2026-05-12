Taani ja USA peavad salajasi kõnelusi uute baaside avamiseks Gröönimaal

Jäämäed Gröönimaa lõunaosas Narsarsuaqi piirkonnas, kuhu võib tulla üks USA uutest sõjaväebaasidest. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Bob Strong
Mitme läbirääkimistega kursis oleva ametniku sõnul on viimastel kuudel toimunud regulaarsed Taani-USA kõnelused sõjalise kohaloleku laiendamiseks Gröönimaal. Läbirääkimised kulgevad edukalt, teatas BBC.

Briti ringhäälingu andmetel taotlevad USA ametnikud kolme uue baasi avamist territooriumi lõunaosas.

Kõnelused on piirdunud väikese ametnikest koosneva töörühmaga Washingtonis. Meeskonnad on kohtunud vähemalt viis korda alates jaanuari keskpaigast. Allikate sõnul ei ole pooled seni milleski ametlikult kokku leppinud. 

Valge Maja kinnitas, et administratsioon peab Gröönimaa ja Taaniga kõrgetasemelisi kõnelusi, kuid keeldus üksikasju kommenteerimast. Valge Maja ametnik ütles BBC-le, et administratsioon on väga optimistlik ning usub, et läbirääkimised liiguvad õiges suunas.

Taani on varem väljendanud valmisolekut arutada täiendavate USA sõjaväebaaside rajamist Gröönimaale. Taani välisministeerium kinnitas samuti kõneluste toimumist USA-ga. "Ameerika Ühendriikidega käib jätkuv diplomaatiline protsess. Välisministeerium ei hakka praegu täpsemaid üksikasju avaldama," ütles pressiesindaja.

Ühe läbirääkimistega kursis oleva allika sõnul on USA ametnikud pakkunud välja, et kolm uut sõjaväebaasi määratletakse ametlikult kui Ühendriikide suveräänne territoorium. See lahendus sarnaneks Küprosel asuvate Ühendkuningriigi sõjaväebaasidega, mis on Briti ülemereterritooriumi staatuses.

BBC-ga rääkinud ametnike sõnul keskenduksid uued USA baasid peamiselt võimaliku Venemaa ja Hiina meretegevuse jälgimisele Põhja-Atlandi piirkonnas – Gröönimaa, Islandi ja Ühendkuningriigi vahelisel alal, mida tuntakse GIUK-i nime all.

On teada, et üks uutest baasidest asuks tõenäoliselt Narsarsuaqis endise USA sõjaväebaasi kohal, kus varem paiknes väike lennujaam.

Ameerika poolel juhib kokkuleppe saavutamist USA välisministeeriumi kõrge ametnik Michael Needham. Mitme allika sõnul on teda tavaliselt saatnud üks või kaks USA ametnikku välisministeeriumist või riiklikust julgeolekunõukogust.

Vastaspoolteks on olnud Taani suursaadik USA-s Jesper Møller Sørensen ning Gröönimaa kõrgeim diplomaat Washingtonis Jacob Isbosethsen.

BBC mitme allika sõnul ei ole president Trumpi erisaadik Gröönimaa küsimuses, Louisiana vabariiklasest kuberner Jeff Landry läbirääkimistes osalenud ning on diplomaatilisest protsessist suuresti kõrvale jäänud.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: BBC

