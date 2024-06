Riik kärpis Virtsu-Kuivastu uue parvlaeva suurust ja vesinikuambitsiooni

Pärast aasta alguses läbiviidud hankemenetlust ja tehnilisi konsultatsioone laevaehitusettevõtetega otsustas riigilaevastik koos kliimaministeeriumiga teha muudatusi viienda parvlaeva projektis, et tagada ehituskulude püsimine esialgses eelarves – 40 miljonit eurot.

"Viies parvlaev tuleb esialgsetest plaanidest mõnevõrra väiksem, kuid selle arvelt ka riigi jaoks kuluefektiivsem, võimaldades kokku hoida nii laeva ehitus- ja opereerimiskuludelt kui ka sadamataristu ümberehituse arvelt," kommenteeris riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma.

Aasta alguse hankekogemus näitas, et üheks suurimaks takistuseks hankes osalemiseks oli laevaehitajate vähene kogemus vesiniktehnoloogiate rakendamisel. "Kuigi toimiv tehnoloogia on turul olemas, ei ole paljud Euroopa laevaehitajad valmis vastutust võtma sedavõrd mahuka vesinikuprojekti elluviimisel ja kui on, siis peegeldub see kõrges riskimarginaalis, mis omakorda tõstab laeva ehitusmaksumust," selgitas Laasma.

Uues hankes säilitatakse laeva vesinikuvalmidus, kuid peamiseks energiaallikaks jääb elekter. "Uus ehitushange muudab laeva projekti laevaehitajatele lihtsamaks, mistõttu on tõenäoliselt ka rohkem ettevõtteid valmis pakkumusi esitama," lisas Laasma.

Laeva disainikontseptsiooni põhimõttelised muudatused on edastatud ülevaatamiseks ja hindamiseks ka Saaremaa vallavalitsusele.

Raha uue laeva ehituseks tuleb Euroopa Liidu moderniseerimise fondist ja riigieelarvest.